Black Ops 7/Warzone Saison 4 : Tout le contenu révélé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a dévoilé, il y a peu de temps, le contenu de la saison 4 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7 et le battle royale Warzone vont très prochainement accueillir la saison 4. De ce fait, il y a peu de temps, les équipes en charge ont partagé des informations au sujet de cette nouvelle saison, dont le lancement est prévu pour le 4 juin 2026. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif à propos du contenu de la saison 4, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 4 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les nouveautés à venir sur Black Ops 7 avec la saison 4

Au lancement de la saison 4 sur Black Ops 7, la communauté pourra découvrir de nouvelles cartes dans le mode multijoueur : Liminal (6v6, 2v2), Primetime (6v6) et Vertigo (6v6). Les cartes Zenith (6v6, 2v2) et Launch (6v6) se rendront disponibles à la mi-saison. En ce qui concerne les modes, cette nouvelle saison sera l'occasion de lancer des parties en Black Ops Classic et Blueprint Gun Game. 6v6 Gunfight, Knife Fight et Team Blueprint Sharpshooter arriveront un peu plus tard.

Pour ce qui est du mode Zombies, l'équipe en charge a prévu une toute nouvelle carte en Survie, soit Nuked. Le mode Directed se rendra, par ailleurs, disponible pour la map Totenreich. Notons également que le mode permanent Rogue Run sera lancé le 4 juin prochain. La saison 4 apportera l'Opération Wall Breaker pour le end-game de Call of Duty: Black Ops 7, qui permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer diverses récompenses.

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Les ajouts introduits via la saison 4 sur Warzone

La saison 4 introduira une version remaniée de la carte Fortune's Keep sur le battle royale Warzone. Les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, s'attendre à quelques changements concernant les POI de cette carte. En outre, le mode Clash (52v52) sera disponible sur Verdansk, au lancement de la saison 4, tandis que le système de « Placement challenges » fera son arrivée. La mi-saison apportera, quant à elle, d'autres modes de jeu et une mise à jour pour la carte Rebirth Island, qui ne disposera plus de neige.

Warzone se dotera, avec la saison 4, d'un nouveau contrat, baptisé « Shadowlink » sur Fortune's Keep, mais aussi de l'item « Advenced Self Revive » en Résurgence.

Armes, packs et événements de la saison 4 de Black Ops 7 et Warzone

Comme vous vous en doutez, la saison 4 ajoutera de nouvelles armes et de nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone, soient les suivants (disponibles au lancement) :

KRS-7.62 - Fusil de combat

CBRS-3 - SMG

Nouveaux accessoires : LTI Stentorian Brake



Évidemment, et comme toujours, les développeurs ont prévu plusieurs événements pour la saison 4 (mais nous ne possédons pas les dates, pour le moment) :

Illicit Cargo Camo Event

Nucked Challenge Event

La saison 4 marquera aussi l'arrivée d'un nouveau Passe de combat, de nouveaux défis et de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et PC.