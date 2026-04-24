Black Ops 7/Warzone Saison 3 Rechargée : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a révélé, il y a peu de temps, le contenu de la saison 3 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés à venir.

Comme vous le savez probablement déjà, Call of Duty: Black Ops 7 et le battle royale Warzone vont très bientôt accueillir la saison 3 Rechargée/Reloaded. Ainsi, il y a peu de temps, les équipes en charge ont partagé des informations au sujet de cette nouvelle mi-saison, dont le lancement est prévu pour le 30 avril 2026. De ce fait, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif à propos du contenu de la saison 3 Rechargée/Reloaded, et donc des nouveautés à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 3 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les nouveautés à venir sur Black Ops 7 avec la saison 3 Rechargée

Au lancement de la saison 3 Rechargée/Reloaded, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 7 pourront découvrir de nouvelles cartes : Onsen (6v6, 2v2) ainsi que Summit (6v6) et Hacienda (6v6). La communauté aura également la possibilité de lancer des parties dans de nouveaux modes de jeu, à savoir Freerun. Au cours de cette mi-saison, les développeurs ont prévu d'ajouter les modes Heat Wave Havoc et Freeze Tag.

Pour le mode Zombies de BO7, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une toute nouvelle carte, baptisée Totenreich. Sur cette map, ces derniers devront affronter un nouvel ennemi, nommé Necropincer, et pourront récupérer une nouvelle arme miracle, Jotunn Star. Évidemment, cette nouvelle carte marquera aussi l'arrivée d'une nouvelle quête principale et son lot de récompenses. L'amélioration de terrain Wild Fire fera également son arrivée.

En ce qui concerne le end game de Black Ops 7, qui restera gratuit et qui va se doter de l'acte 2, les développeurs vont ajouter de nouvelles récompenses liées à Operation Broken Mirror, mais aussi l'activité Mega Abomination et une nouvelle capacité majeure, baptisée Thermal Spike.

Les ajouts introduits via la saison 3 Rechargée sur Warzone

La saison 3 Rechargée introduira de nouveaux modes de jeu sur Warzone : Hot Pursuit (100 joueurs - Avalon) et Prop Hunt Royale (48 joueurs - Rebirth Island). Hot Pursuit est décrit comme ceci : « Plongez dans un mode "escouade" à haute intensité où la police traque les voleurs dans un mode de jeu trépidant axé sur les véhicules, ce qui mettra vos talents de pilote à l'épreuve et vous permettra de voir à quel point vous connaissez les rues d'Avalon ». L'équipement, et plus précisément stimulant, Spike sera également ajouté sur Warzone, en plus de la Grenade Cluster.

Armes, packs et événements de la saison 3 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone

La saison 3 Rechargée apportera, comme vous vous en doutez, de nouvelles armes et de nouveaux accessoires sur BO7 et Warzone, à savoir les suivants :

Siren - Arme spéciale (au cours de la saison) Via un événement

Katana - Arme de mêlée (au cours de la saison) Via un événement

Nouveaux accessoires : MK.78 Lightframe PDW Conversion Warden 308 Badlands Pistol Kit Carbon 57 Fabricator Mag Ryden 45K Apex Sweeper Rig



Évidemment, et comme toujours, les développeurs ont prévu plusieurs événements pour la saison 3 Rechargée/Reloaded :

RoboCop Even Pass Avec une voie gratuite et une voie payante

Freerun Ascent Challenge

Call of Duty Endowmen C.O.D.E. Navigator Challenge

La saison 3 Rechargée marquera, en outre, l'arrivée de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.