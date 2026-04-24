Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 3 Rechargée en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 3 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

La saison 3 Rechargée/Reloaded sera très prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 7 et sur Warzone. Cette nouvelle mi-saison est prévue pour le mois d'avril 2026, et plus précisément pour le 30. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés introduites pour l'occasion, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 3 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone en France.

Heure de sortie de la saison 3 Rechargée sur Black Ops 7 et Warzone en France

Soulignons, tout d'abord, que la saison 3 Rechargée se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise, la saison 3 Rechargée sera lancée à 18h (heure française), le 30 avril 2026, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

New Multiplayer Modes are dropping in Season 03 Reloaded. Grab your squad and get ready to jump in👇



🏃‍♂️ Freerun

🔥 Heat Wave Havoc

🥶 Freeze Tag



Get the full details about these modes in the #CODBlog 👉 https://t.co/uoRPTF9dji pic.twitter.com/zOdrNAIGP1 — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2026

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le poids de la mise à jour qui apportera la saison 3 Rechargée ni son patch notes. Toutefois, dès que cela sera le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Informations sur le contenu de la saison 3 Rechargée de BO7 et Warzone

Pour la saison 3 Rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, les développeurs ont prévu plusieurs nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront arpenter 3 nouvelles cartes dans le multijoueur de BO7, alors que de nouveaux modes de jeu sont également au programme. Le mode Zombies ne sera pas en reste et accueillera notamment la carte Totenreich, incluant une nouvelle quête principale. Le endgame de BO7, quant à lui, restera gratuit et se dotera de quelques nouveautés (activité Mega Abomination, récompenses et Operation Broken Mirror).

Le battle royale Warzone s'offrira, avec la saison 3 Rechargée, deux nouveaux modes de jeu, c'est-à-dire Hot Pursuit et Prop Hunt Royale. Évidemment, de nouvelles armes, de nouveaux accessoires et de nouveaux événements seront introduits avec cette nouvelle mi-saison. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous proposons un récapitulatif concernant le contenu de la saison 3 Rechargée de Black Ops 7 et Warzone.

Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.