Black Ops 7/Warzone Saison 2 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, révélé le contenu de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif à propos des nouveautés à venir.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Call of Duty: Black Ops 7
et le battle royale Warzone sont sur le point d'accueillir la saison 2. Peu de temps avant son lancement, les équipes en charge des deux titres ont partagé des informations concernant le contenu de cette deuxième saison, qui est prévue pour le 5 février 2026. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici un récapitulatif à propos du contenu de la saison 2, et donc des nouveaux éléments à venir, de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
Les ajouts introduits via la saison 2 sur Black Ops 7
Au lancement de la saison 2, les joueurs et les joueuses pourront découvrir de nouveaux contenus pour le endgame de Call of Duty: Black Ops 7
: certains lieux d'Avalon pourront ainsi devenir des « Nightmare Zone », qui abrite un Strike Boss et où la difficulté est élevée. Fort heureusement, la communauté pourra compter sur de nouvelles capacités, dont « Sentinel Protocol », qui permet d'invoquer un allié temporaire, ou encore « Blood Burner », qui fait apparaître une moto.
La saison 2 apportera de nouvelles cartes pour le mode multijoueur de BO7
, à savoir « Torment » (6v6), « Sake » (6v6), « Nexus » (6v6 et 2v2) ainsi que « Slums » (6v6). Plusieurs autres maps arriveront avec la saison 2 Reloaded/Rechargée. Évidemment, les développeurs ont prévu de nouveaux modes de jeu pour cette nouvelle saison, qui marquera le retour de « Safeguard » et « Overdrive ». Comme toujours, d'autres se rendront disponibles à la mi-saison.Pour ce qui est du mode Zombies, Activision a plusieurs nouveautés au programme : la carte Survie - Mars, les modes « Cursed Survival » et « Starting Room »
. La saison 2 Rechargée/Reloaded introduira, quant à elle, de nouveaux GobbleGum, une nouvelle série d'éliminations et d'autres nouveaux contenus.
Les nouveautés de la saison 2 pour Warzone
Le battle royale Warzone aura, lui-aussi, le droit à diverses nouveautés avec la saison 2
. Ainsi, dès le lancement de cette nouvelle saison, les joueurs et les joueuses pourront découvrir la carte Rebirth Island Winter
. Variante de la map de base, celle-ci proposera de nouveaux POI : Turbine et Outpost. Évidemment, le tout sera revêtu de neige, qui permettra notamment de déceler les traces de pas.
De nouveaux Perks, avec des changements, se rendront aussi disponibles sur Warzone, via la saison 2
: « Field Medic » remplacera « Veteran », « Drill Instructor » sera à la place de « Grenadier » et « Cold-Blooded » se verra retiré pour « Surveyor ». Dans les jours qui suivront le lancement de la saison 2, le mode Ranked Play: Resurgence (trio, Haven's Hollow) débarquera. Notons, par ailleurs, qu'une nouvelle expérience Battle Royale, disponible sur la carte Avalon, sera proposée sur Warzone à la mi-saison
.
Armes, packs et événements de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
Évidemment, la saison 2 ajoutera de nouvelles armes sur Black Ops 7 et Warzone
, offrant ainsi la possibilité d'étoffer son arsenal :
- REV-46 - SMG
- Accessoire de prestige : MFS Reforge Flip Stock (Crosse)
- EGRT-17 - Fusil d'assaut
- Accessoire de prestige : MFS Heated Echo Rounds (Fire Mods)
- H311-SAW - Arme de mêlée
- GDL Havoc - Arme spéciale
- Accessoire de prestige : MFS Airstrike Mag (Chargeur)
Activision a, en outre, prévu différents événements pour BO7 et Warzone
:
La saison 2 marquera, bien évidemment, l'arrivée d'un tout nouveau Passe de combat
- Escalation Directive Camo
- Mars Leaderboard
- Hunt or Be Hunted (au cours de la saison)
- Dead Ops Arcade Leaderboard (au cours de la saison)
, qui possédera sa variante BlackCell. La boutique en jeu de Black Ops 7
et Warzone
accueillera aussi de nouveaux packs et bundles.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
commentaire (0)