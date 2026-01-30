Black Ops 7/Warzone Saison 2 : Tout le contenu dévoilé, on fait le point sur les nouveautés

Activision a, récemment, révélé le contenu de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone. Retrouvez un récapitulatif à propos des nouveautés à venir.

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Tous les détails sur le contenu de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

Les ajouts introduits via la saison 2 sur Black Ops 7

Les nouveautés de la saison 2 pour Warzone

Armes, packs et événements de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone

REV-46 - SMG Accessoire de prestige : MFS Reforge Flip Stock (Crosse)

EGRT-17 - Fusil d'assaut Accessoire de prestige : MFS Heated Echo Rounds (Fire Mods)

H311-SAW - Arme de mêlée

GDL Havoc - Arme spéciale Accessoire de prestige : MFS Airstrike Mag (Chargeur)



Escalation Directive Camo

Mars Leaderboard

Hunt or Be Hunted (au cours de la saison)

Dead Ops Arcade Leaderboard (au cours de la saison)

Vous n'êtes probablement pas sans savoir queet le battle royale Warzone sont sur le point d'accueillir la saison 2. Peu de temps avant son lancement, les équipes en charge des deux titres ont partagé des informations concernant le contenu de cette deuxième saison, qui est prévue pour le 5 février 2026. Ainsi, et comme à l'accoutumée, voici: certains lieux d'Avalon pourront ainsi devenir des « Nightmare Zone », qui abrite un Strike Boss et où la difficulté est élevée. Fort heureusement, la communauté pourra compter sur de nouvelles capacités, dont « Sentinel Protocol », qui permet d'invoquer un allié temporaire, ou encore « Blood Burner », qui fait apparaître une moto., à savoir « Torment » (6v6), « Sake » (6v6), « Nexus » (6v6 et 2v2) ainsi que « Slums » (6v6). Plusieurs autres maps arriveront avec la saison 2 Reloaded/Rechargée. Évidemment, les développeurs ont prévu de nouveaux modes de jeu pour cette nouvelle saison, qui marquera le retour de « Safeguard » et « Overdrive ». Comme toujours, d'autres se rendront disponibles à la mi-saison.. La saison 2 Rechargée/Reloaded introduira, quant à elle, de nouveaux GobbleGum, une nouvelle série d'éliminations et d'autres nouveaux contenus.. Variante de la map de base, celle-ci proposera de nouveaux POI : Turbine et Outpost. Évidemment, le tout sera revêtu de neige, qui permettra notamment de déceler les traces de pas.: « Field Medic » remplacera « Veteran », « Drill Instructor » sera à la place de « Grenadier » et « Cold-Blooded » se verra retiré pour « Surveyor ». Dans les jours qui suivront le lancement de la saison 2, le mode Ranked Play: Resurgence (trio, Haven's Hollow) débarquera. Notons, par ailleurs, qu'Évidemment,, offrant ainsi la possibilité d'étoffer son arsenal :Activision a, en outre, prévu, qui possédera sa variante BlackCell. La boutique en jeu deetaccueillera aussi de nouveaux packs et bundles.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.