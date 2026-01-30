Black Ops 7/Warzone : Heure de sortie de la saison 2 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 2, en France, sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 2 sur Black Ops 7 et Warzone en France

New threats rise. Prepare for battle in Season 02 Black Ops 7 and Call of Duty: #Warzone coming on February 5th 🔥



🎮 Brand-new and returning Multiplayer Maps

❄️ Rebirth Island Winter Refresh

🏆 Black Ops 7 Ranked Play

🧟‍♂️ Mars Zombies Survival Map

➕ Plus More Weapons, Perks,… pic.twitter.com/eNYhTHOwqU — Call of Duty (@CallofDuty) January 29, 2026

Informations sur le contenu de la saison 2 de BO7 et Warzone

sera très bientôt lancée suret sur. Cette deuxième saison est, comme vous le savez probablement déjà, prévue pour le début du mois de février 2026. D'ailleurs, si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous précisonsRemarquons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise,Au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas encore le poids de la mise à jour qui apporterani son patch notes. Cependant, dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.introduira, comme vous vous en doutez, plusieurs nouveautés suret. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à différents nouveaux contenus pour le endgame de, mais aussi à de nouvelles cartes et modes pour le multijoueur. De son côté,se dotera alors d'une variante pour la map Rebirth Island, soit Rebirth Island Winter, qui dispose de quelques nouveaux POI et dont l'ensemble sera revêtu de neige.Évidemment, les développeurs ont prévu de nouvelles armes, avec leurs accessoires de prestige, de nouveaux bundles pour la boutique en jeu et de nouveaux événements. Sans oublier, un nouveau Passe de combat, et sa variante BlackCell. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de, afin que vous soyez prêt pour son lancement.Pour conclure, rappelons queetsont à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.