Black Ops 7/Warzone : Le MK35 ISR, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement le fusil d'assaut MK35 ISR sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer le fusil d'assaut MK35 ISR sur Black Ops 7 et Warzone ?

Fusil d'assaut automatique. Faible recul pour une excellente précision avec des dégâts et un maniement modérés.

La saison 3 est arrivée, comme vous le savez probablement déjà, le 2 avril 2026 suret sur Warzone. Cette nouvelle et troisième saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveautés sur les deux titres, dont de nouvelles armes que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal d'armes.Pour, cela n'est pas très compliqué en réalité : il suffit de jouer. En effet, pour récupérer ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 3. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties suret/ouque vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est pas nécessaire de passer par la case achat pour se le procurer.Afin d', vous devez, plus précisément, vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 3. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, pour, vous devez impérativement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme dit précédemment,est une récompense gratuite, tout comme la SMG VST. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de bénéficier tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,est aussi bien jouable surque surSur le site officiel de la franchise, et plus particulièrement dans un article dédié au contenu de la saison 3,est décrit comme ceci :Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale Warzone est free-to-play, soit gratuit.