Black Ops 7/Warzone : Le MK35 ISR, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement le fusil d'assaut MK35 ISR sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
La saison 3 est arrivée, comme vous le savez probablement déjà, le 2 avril 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur Warzone. Cette nouvelle et troisième saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveautés sur les deux titres, dont de nouvelles armes que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer gratuitement le fusil d'assaut MK35 ISR sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Comment débloquer le fusil d'assaut MK35 ISR sur Black Ops 7 et Warzone ?
Pour débloquer le fusil d'assaut MK35 ISR sur BO7 et Warzone
, cela n'est pas très compliqué en réalité : il suffit de jouer. En effet, pour récupérer ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 3. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 7
et/ou Warzone
que vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi, le fusil d'assaut MK35 ISR
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est pas nécessaire de passer par la case achat pour se le procurer.
Afin d'ajouter le fusil d'assaut MK35 ISR à votre arsenal d'armes sur Call of duty: Black Ops 7 et Warzone
, vous devez, plus précisément, vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 3. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, pour débloquer le MK35 ISR
, vous devez impérativement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme dit précédemment, le fusil d'assaut MK35 ISR
est une récompense gratuite, tout comme la SMG VST. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de bénéficier tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil d'assaut MK35 ISR
est aussi bien jouable sur Black Ops 7
que sur Warzone
.
Sur le site officiel de la franchise, et plus particulièrement dans un article dédié au contenu de la saison 3, le fusil d'assaut MK35 ISR
est décrit comme ceci :
Fusil d'assaut automatique. Faible recul pour une excellente précision avec des dégâts et un maniement modérés.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale Warzone est free-to-play, soit gratuit.
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