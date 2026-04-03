Black Ops 7/Warzone : La VST, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous précisons comment récupérer gratuitement la mitraillette VST sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer la mitraillette VST sur Black Ops 7 et Warzone ?

Mitraillette automatique. Légère, pour une mobilité optimale et un bon maniement. Compatible avec plusieurs calibres.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 a été lancée au début du mois d'avril 2026 suret sur le battle royale. Qui dit nouvelle saison, dit, bien évidemment, nouvelles armes. Parmi elles,que les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement.D'ailleurs, sachez que nous vous expliquons, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal.Afin de, la communauté doit simplement jouer. Effectivement, pour récupérer ladite SMG, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 3. Comme vous le savez, c'est en réalisant des parties suret/ouque vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme totalement gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Pour, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 3. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, afin devous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. Cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme mentionné ci-dessus,est une récompense gratuite, à l'image du fusil d'assaut MK35 ISR. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surSur le site officiel de licence, et plus précisément dans un article dédié au contenu de la saison 3,est décrite comme ceci :Pour conclure, rappelons queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.