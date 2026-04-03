Black Ops 7/Warzone : La VST, comment débloquer cette mitraillette ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 avril 2026 à 14h36
Nous vous précisons comment récupérer gratuitement la mitraillette VST sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Black Ops 7/Warzone : La VST, comment débloquer cette mitraillette ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 3 a été lancée au début du mois d'avril 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7 et sur le battle royale Warzone. Qui dit nouvelle saison, dit, bien évidemment, nouvelles armes. Parmi elles, la mitraillette VST que les joueurs et les joueuses peuvent obtenir gratuitement.

D'ailleurs, sachez que nous vous expliquons comment débloquer gratuitement la mitraillette VST sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal.

Comment débloquer la mitraillette VST sur Black Ops 7 et Warzone ?

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Afin de débloquer la mitraillette VST sur BO7 et Warzone, la communauté doit simplement jouer. Effectivement, pour récupérer ladite SMG, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 3. Comme vous le savez, c'est en réalisant des parties sur Black Ops 7 et/ou Warzone que vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi, la mitraillette VST est une nouvelle arme totalement gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.

Pour ajouter la mitraillette VST à votre arsenal d'armes sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 3. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, afin de débloquer la VST, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. Cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme mentionné ci-dessus, la mitraillette VST est une récompense gratuite, à l'image du fusil d'assaut MK35 ISR. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la mitraillette VST est aussi bien jouable sur Black Ops 7 que sur Warzone.

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Sur le site officiel de licence, et plus précisément dans un article dédié au contenu de la saison 3, la mitraillette VST est décrite comme ceci : 
Mitraillette automatique. Légère, pour une mobilité optimale et un bon maniement. Compatible avec plusieurs calibres.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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