Black Ops 7/ Warzone : Le Maddox RFB, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous indiquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut Maddox RFB sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 a été lancée le 4 décembre 2025 sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur le battle royale Warzone
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres de la franchise Call of Duty, notamment de nouvelles armes, afin que la communauté puisse étoffer son arsenal.
Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs, comment débloquer le fusil d'assaut Maddox RFB sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Comment débloquer le Maddox RFB sur Black Ops 7 et Warzone ?
Afin de débloquer le fusil d'assaut Maddox RFB sur BO7 et Warzone
, il est nécessaire de jouer. Effectivement, pour récupérer ladite arme, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 7
et/ou le battle royale Warzone
que vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi, le fusil d'assaut Maddox RFB
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.
Pour ajouter le fusil d'assaut Maddox RFB à votre arsenal sur Black Ops 7 et Warzone
, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 1. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer le Maddox RFB
, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme mentionné ci-dessus, le fusil d'assaut Maddox RFB
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil d'assaut Maddox RFB
est aussi bien jouable sur Black Ops 7
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la licence Call of Duty, le fusil d'assaut Maddox RFB
est décrit comme ceci :
Fusil d'assaut entièrement automatique. Cadence de tir rapide et grande capacité de munitions.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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