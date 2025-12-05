Black Ops 7/ Warzone : Le Maddox RFB, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous indiquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut Maddox RFB sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer le Maddox RFB sur Black Ops 7 et Warzone ?

Fusil d'assaut entièrement automatique. Cadence de tir rapide et grande capacité de munitions.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 a été lancée le 4 décembre 2025 suret sur le battle royale. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres de la franchise Call of Duty, notamment de nouvelles armes, afin que la communauté puisse étoffer son arsenal.Ci-dessous, nous vous expliquons, d'ailleurs,Afin de, il est nécessaire de jouer. Effectivement, pour récupérer ladite arme, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties suret/ou le battle royaleque vous obtenez des Jetons pour le Passe. Ainsi,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Pour, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 1. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme mentionné ci-dessus,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer d'obtenir tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la licence Call of Duty,est décrit comme ceci :Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.