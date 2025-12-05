Black Ops 7/Warzone : La Kogot-7, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement la mitraillette Jogot-7 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer la Kogot-7 sur Black Ops 7 et Warzone ?

Mitraillette entièrement automatique. Excellente mobilité et cadence de tir rapide, mais portée réduite et recul modéré.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 1 a été lancée le 4 décembre 2025 surainsi que sur le battle royale Warzone. Comme toujours, cette nouvelle saison a introduit plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, dont de nouvelles armes, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur arsenal.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsPour, il suffit de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez probablement déjà, c'est en effectuant des parties suret/ou le battle royaleque vous récupérez des Jetons pour le Passe. De ce fait,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Afin d'vous devez, plus précisément, vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 1. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme indiqué précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty,est décrite comme ceci :Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.