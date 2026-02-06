Black Ops 7/Warzone : Le EGRT-17, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous précisons comment obtenir gratuitement le fusil d'assaut EGRT-17 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer le EGRT-17 sur Black Ops 7 et Warzone ?

Fusil d'assaut entièrement automatique. Tire des balles surchauffées qui ricochent sur les surfaces solides.

La saison 2 est arrivée, comme vous le savez probablement déjà, le 5 février 2026 suret sur. Cette nouvelle et deuxième saison a, bien évidemment, ajouté plusieurs nouveautés sur ces deux titres, notamment de nouvelles armes, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal d'armes.Afin de, cela n'est pas très compliqué en réalité : il suffit de jouer. Effectivement, pour récupérer ladite arme, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez, c'est en réalisant des parties suret/ouque vous obtenez des Jetons pour le Passe. De ce fait,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour se le procurer.Pour, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 2. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, pour, vous devez impérativement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme indiqué précédemment,est une récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de bénéficier tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué,est aussi bien jouable surque surSur le site officiel de la franchise, et plus particulièrement dans un article dédié au contenu de la saison 2,est décrit comme ceci :Rappelons, pour conclure, queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.