Black Ops 7/Warzone : Le EGRT-17, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous précisons comment obtenir gratuitement le fusil d'assaut EGRT-17 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
La saison 2 est arrivée, comme vous le savez probablement déjà, le 5 février 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur Warzone
. Cette nouvelle et deuxième saison a, bien évidemment, ajouté plusieurs nouveautés sur ces deux titres, notamment de nouvelles armes, que les joueurs et les joueuses peuvent débloquer.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer gratuitement le fusil d'assaut EGRT-17 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
, afin que vous puissiez l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Comment débloquer le EGRT-17 sur Black Ops 7 et Warzone ?
Afin de débloquer le fusil d'assaut EGRT-17 sur BO7 et Warzone
, cela n'est pas très compliqué en réalité : il suffit de jouer. Effectivement, pour récupérer ladite arme, il convient de progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Comme vous le savez, c'est en réalisant des parties sur Black Ops 7
et/ou Warzone
que vous obtenez des Jetons pour le Passe. De ce fait, le fusil d'assaut EGRT-17
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour se le procurer.
Pour ajouter le fusil d'assaut EGRT-17 à votre arsenal d'armes sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
, vous devez, pour être plus précis, vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 2. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Dès lors, pour débloquer le EGRT-17
, vous devez impérativement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme indiqué précédemment, le fusil d'assaut EGRT-17
est une récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de bénéficier tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil d'assaut EGRT-17
est aussi bien jouable sur Black Ops 7
que sur Warzone
.
Sur le site officiel de la franchise, et plus particulièrement dans un article dédié au contenu de la saison 2, le fusil d'assaut EGRT-17
est décrit comme ceci :
Fusil d'assaut entièrement automatique. Tire des balles surchauffées qui ricochent sur les surfaces solides.
Rappelons, pour conclure, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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