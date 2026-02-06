Black Ops 7/Warzone : La REV-46, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous expliquons comment récupérer gratuitement la mitraillette REV-46 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 5 février 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7
ainsi que sur le battle royale Warzone. Comme toujours, cette nouvelle saison a introduit plusieurs nouveautés sur les deux titres, dont de nouvelles armes, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur arsenal.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment débloquer la mitraillette REV-46 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Comment débloquer la REV-46 sur Black Ops 7 et Warzone ?
Pour débloquer la mitraillette REV-46 sur Black Ops 7 et Warzone
, il suffit, en réalité, de jouer. En effet, afin d'obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que c'est en effectuant des parties sur Black Ops 7
et/ou le battle royale Warzone que vous récupérez des Jetons pour le Passe. De ce fait, la mitraillette REV-46
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, ainsi, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.
Afin d'ajouter la mitraillette REV-46 à votre arsenal sur BO7 et Warzone
, vous devez, plus précisément, vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la REV-46
, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme précisé ci-dessus, la mitraillette REV-46
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la mitraillette REV-46
est aussi bien jouable sur Black Ops 7
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, la mitraillette REV-46
est décrite comme ceci :
Mitraillette entièrement automatique. Cadence de tir extrêmement rapide. Passez d'une position repliée à une position dépliée pour modifier les caractéristiques de maniabilité et de recul.
Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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