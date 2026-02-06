Black Ops 7/Warzone : La REV-46, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous expliquons comment récupérer gratuitement la mitraillette REV-46 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

Comment débloquer la REV-46 sur Black Ops 7 et Warzone ?

Mitraillette entièrement automatique. Cadence de tir extrêmement rapide. Passez d'une position repliée à une position dépliée pour modifier les caractéristiques de maniabilité et de recul.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 a été lancée le 5 février 2026 surainsi que sur le battle royale Warzone. Comme toujours, cette nouvelle saison a introduit plusieurs nouveautés sur les deux titres, dont de nouvelles armes, afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur arsenal.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsPour, il suffit, en réalité, de jouer. En effet, afin d'obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 2. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que c'est en effectuant des parties suret/ou le battle royale Warzone que vous récupérez des Jetons pour le Passe. De ce fait,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, ainsi, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Afin d', vous devez, plus précisément, vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 2. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez nécessairement récupérer les récompenses précédentes, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme précisé ci-dessus,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty,est décrite comme ceci :Pour conclure, rappelons queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.