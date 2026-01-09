Black Ops 7/Warzone : La Sturmwolf 45, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous indiquons comment obtenir gratuitement la mitraillette Sturmwolf 45 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 8 janvier 2026 sur Call of Duty: Black Ops 7
et sur le battle royale Warzone. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle mi-saison a apporté quelques nouveautés sur les deux titres Call of Duty, dont un nouvel événement en lien avec la série TV Fallout. D'ailleurs, une nouvelle arme a été ajoutée afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur arsenal.
Ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer gratuitement la mitraillette Sturmwolf 45 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone
.
Comment débloquer la Sturmwolf 45 sur Black Ops 7 et Warzone ?
Afin de débloquer la mitraillette Sturmwolf 45 sur BO7 et Warzone
, il suffit de jouer, en réalité. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans l'événement en lien avec la série Fallout, qui est disponible depuis le 8 janvier dernier. Celui-ci propose deux versions, une gratuite et une payante (Premium). Cependant, remarquons tout de suite que la mitraillette Sturmwolf 45
fait partie des récompenses gratuites.
Ainsi, pour ajouter la mitraillette Sturmwolf 45 à votre arsenal sur Black Ops 7 et Warzone
, vous devez gagner des points d'expérience. Pour cela, vous pouvez lancer des parties en mode Zombies, en multijoueur, sur Warzone ou encore découvrir Phase finale et la coopération. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de la branche gratuite de l'événement Fallout. De ce fait, et en fonction de votre progression, cela pourrait prendre un peu de temps.
Comme indiqué précédemment, la mitraillette Sturmwolf 45
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la mitraillette Sturmwolf 45
est aussi bien jouable sur Black Ops 7
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, la mitraillette Sturmwolf 45
est décrite comme ceci : « Mitraillette entièrement automatique. Très faible recul et bons dégâts aux têtes. Maniabilité, mobilité et portée réduites
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 7
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
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