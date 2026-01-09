Black Ops 7/Warzone : La Sturmwolf 45, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous indiquons comment obtenir gratuitement la mitraillette Sturmwolf 45 sur Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone.

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Comment débloquer la Sturmwolf 45 sur Black Ops 7 et Warzone ?

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 1 Rechargée/Reloaded a été lancée le 8 janvier 2026 suret sur le battle royale Warzone. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle mi-saison a apporté quelques nouveautés sur les deux titres Call of Duty, dont un nouvel événement en lien avec la série TV Fallout. D'ailleurs, une nouvelle arme a été ajoutée afin que les joueurs et les joueuses puissent étoffer leur arsenal.Ci-dessous, nous vous expliquonsAfin de, il suffit de jouer, en réalité. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans l'événement en lien avec la série Fallout, qui est disponible depuis le 8 janvier dernier. Celui-ci propose deux versions, une gratuite et une payante (Premium). Cependant, remarquons tout de suite quefait partie des récompenses gratuites.Ainsi, pour, vous devez gagner des points d'expérience. Pour cela, vous pouvez lancer des parties en mode Zombies, en multijoueur, sur Warzone ou encore découvrir Phase finale et la coopération. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de la branche gratuite de l'événement Fallout. De ce fait, et en fonction de votre progression, cela pourrait prendre un peu de temps.Comme indiqué précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty,est décrite comme ceci : « Mitraillette entièrement automatique. Très faible recul et bons dégâts aux têtes. Maniabilité, mobilité et portée réduites ».Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.