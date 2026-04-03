Black Ops 7 : Ne ratez pas l'accès gratuit et limité au mode Endgame du dernier Call of Duty

La saison 3 de Call of Duty Black Ops 7 frappe fort en rendant son mode coopératif Endgame gratuit. Une aubaine pour les joueurs qui souhaitent découvrir cette expérience PvE unique mêlant extraction et survie, sans avoir à acheter le jeu complet.
La troisième saison de Call of Duty: Black Ops 7 est officiellement lancée
, et elle apporte une excellente nouvelle pour les amateurs d'action coopérative. Le mode Endgame, souvent considéré comme l'une des expériences les plus inventives de la franchise ces dernières années, est désormais accessible gratuitement via Call of Duty Warzone
. Une opportunité en or pour plonger dans cette aventure PvE sans débourser le moindre centime.
Un mode PvE ambitieux désormais accessible à tous
Initialement bloqué derrière la campagne coopérative du jeu, Endgame a rapidement été libéré de cette contrainte par Treyarch peu après le lancement.
Aujourd'hui, il s'ouvre à un public encore plus large. Ce mode de jeu propose une boucle de progression sur le long terme, mélangeant habilement les concepts du mode DMZ de Warzone, du mode Zombies de Modern Warfare 3, et même des mécaniques de butin à la Destiny 2. Les joueurs sont invités à s'équiper en accomplissant diverses activités PvE sur la carte Avalon
, un environnement déjà bien connu des amateurs du mode Black Ops Royale.
Le grand avantage de cette gratuité temporaire est la facilité avec laquelle vous pouvez désormais réunir votre escouade. Si vous ne possédez pas le jeu complet, vous débuterez avec quatre opérateurs de base, Mason, Anderson, 50/50 et Samuels. Puisque l'expérience est pensée pour la coopération, ne plus avoir la barrière du prix d'achat est un atout majeur pour convaincre vos amis de vous rejoindre.
Ce mode a été largement amélioré avec la saison 3, comprenant une pléthore d'ajouts (loadouts personnalisés, nouveaux défis, nouvelles armes...). Tous les détails peuvent être retrouvés dans le patch notes
.
Le mode Endgame est jouable gratuitement dès maintenant via le lanceur Call of Duty
. En parallèle, un essai gratuit de la saison 3 se tient du jeudi 2 avril au lundi 6 avril
, offrant un accès complet aux cartes multijoueur et zombies pour profiter d'un long week-end riche en action.
commentaire (0)