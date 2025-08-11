Black Ops 7 : Les skins bonus de la Vault Edition vont choquer les fans de Call of Duty

Les premiers visuels des skins bonus de la Vault Edition de Call of Duty: Black Ops 7 ont fuité, et ils confirment que la licence reste dans une approche très éloignée du réalisme et se rapproche de ce que fait Fortnite.
Après les crossovers improbables avec la WWE, Beavis & Butthead ou encore les Tortues Ninja pour ne citer que ceux-là, la série Call of Duty continuera de proposer des cosmétiques au style fantaisiste pour Black Ops 7. Ce choix artistique, de plus en plus assumé, divise la communauté, notamment les joueurs nostalgiques de l'ambiance plus réaliste des premiers épisodes, qui ne voit pas d'un bon œil sa licence se « Fortniser »
Des skins qui s'éloignent encore du ton militaire
Selon COD Warfare, qui a partagé les images issues de fichiers dataminés (via MP1st), la Vault Edition, qui est une édition spéciale de Call of Duty offrant de nombreux bonus, inclura plusieurs skins inédits, mais très décalés. Parmi eux :
Un opérateur équipé d'une machine imposante fixée sur la poitrine.
Un autre au design rappelant l'esthétique d'un univers de science-fiction, presque digne d'un jeu Star Wars.
Un autre semblable à un robot.
Une femme avec une partie de l'équipement et de ses membres transparents.
Ces choix vont à l'encontre des demandes récurrentes d'une partie de la communauté, qui souhaite un retour à des cosmétiques ancrés dans la réalité.
Un choix assumé par Activision
Si certains fans espéraient que Black Ops 7, attendu plus tard cette année, marque un retour à des designs plus sobres, cette fuite montre que la direction artistique reste alignée avec celle des derniers opus. En comparaison, Battlefield 6affiche pour le moment des skins plus réalistes, un choix revendiqué par ses développeurs pour rester « authentiques à la franchise ». Reste à voir si cette approche se maintiendra après la sortie, puisque actuellement il s'agit avant tout d'un élément marketing.
Call of Duty: Black Ops 7 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais une rumeur annonce qu'il sortira le 14 novembre 2025, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, là où Battlefield 6 ne sortira que sur la génération actuelle. De plus amples informations seront révélées le 19 août, lors de l'Opening Night Live, cérémonie d'ouverture de la gamescom.
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