Battlefield 6 promet des cosmétiques réalistes loin des dérives de Call of Duty

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2025 à 14h19
Introduction accrocheuse : Battlefield 6 veut éviter les dérapages cosmétiques de Call of Duty et promet un univers réaliste, sans skins fantaisistes. Mais tiendra-t-il vraiment parole ?
Battlefield 6 promet des cosmétiques réalistes loin des dérives de Call of Duty
Le débat autour des cosmétiques extravagants divise profondément les fans de FPS. Alors que Call of Duty multiplie les collaborations farfelues avec Beavis et Butt-Head, Nicki Minaj ou Rick & Morty, Battlefield 6, qui vient tout juste de dévoiler son multijoueur, entend bien se démarquer par un parti pris clair : rester fidèle à un univers réaliste et immersif.

Une volonté de réalisme revendiquée par les développeurs

battlefield6-1
Durant plusieurs interviews récentes, notamment avec nos confrères de DBLTAP et Comickbook l'équipe de développement a insisté sur l'importance d'une identité visuelle crédible et ancrée dans le réel. Shashank Uchil, directeur du design chez Battlefield Studios, s'est ainsi exprimé de manière très franche à ce sujet :
Cela doit rester réaliste. C'est ce qu'étaient Battlefield 3 et Battlefield 4 : des soldats crédibles, sur le terrain. Ce sera exactement pareil ici. Je ne pense pas que le jeu ait besoin de Nicki Minaj. Restons réalistes et authentiques.
De son côté, la productrice Alexia Christofi, partage une approche similaire : « Ce qui compte vraiment pour nous, c'est que tout paraisse crédible. On veut que les joueurs puissent s'exprimer avec de beaux skins, mais tout en restant fidèle à l'identité de la série. »

Chargement du sondage...

0 votant

Cependant, tous les membres de l'équipe ne sont pas aussi affirmatifs. Jeremy Chubb, autre producteur chez Battlefield Studios, préfère éviter le sujet des crossovers potentiels, mettant plutôt en avant la satisfaction actuelle des joueurs face au style très militaire et réaliste de Battlefield 6.
Battlefield, c'est avant tout l'immersion et l'authenticité. Les joueurs de véhicules, en particulier, adorent la sensation réaliste du matériel militaire moderne. La réponse initiale des fans est très positive, c'est l'identité même du jeu. 

À lire également

Preview Battlefield 6 : On y a joué quelques heures, voici notre ressenti

Preview Battlefield 6 : On y a joué quelques heures, voici notre ressenti

Lorsqu'on insiste pour savoir si cette identité forte sera protégée à l'avenir, Chubb reste prudent.
Nous ne pouvons pas parler du futur ou de la roadmap. Mais nous sommes très heureux de ce que nous avons prévu au lancement.
Cette retenue est certes logique à ce stade, mais elle ne rassurera pas totalement les joueurs craignant de voir le jeu céder aux sirènes commerciales, notamment avec l'arrivée prochaine du mode battle royale free-to-play de Battlefield 6.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Une promesse difficile à tenir ?

En effet, si Battlefield Studios semble sincèrement vouloir rester fidèle à ses racines réalistes, l'exemple récent de Call of Duty prouve que les enjeux commerciaux finissent souvent par dicter la stratégie cosmétique. L'immense succès de Warzone a poussé Activision à multiplier les crossovers improbables, et rien ne garantit qu'EA ne succombe pas à la tentation. Après tout, même si Battlefield s'est toujours montré relativement prudent dans ce domaine, les attentes très élevées d'Electronic Arts envers Battlefield 6 pourraient aisément changer la donne. L'avenir nous dira si ce positionnement réaliste est réellement tenable sur la durée.

Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bêta sera également organisée en août.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite
Battlefield 6 19 août 2026

Battlefield 6 se dote d'un nouvel essai gratuit, mais faites vite

EA et DICE ont, récemment, lancé une nouvelle période d'essai gratuit pour Battlefield 6, qui dure plusieurs jours.
Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.0 du 18 août 2026, les détails
Battlefield 6 18 août 2026

Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.0 du 18 août 2026, les détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.0, déployée le 18 août 2026, sur Battlefield 6.
Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam
Battlefield 6 10 août 2026

Un joueur se fait rembourser Battlefield 6 après 470 heures de jeu sur Steam

La suppression inattendue de plusieurs modes de jeu très appréciés sur Battlefield 6 a poussé un joueur à demander un remboursement sur Steam. Contre toute attente, la plateforme a accepté malgré ses 470 heures de jeu, créant un précédent qui pourrait bouleverser la politique de retour de l'industrie.

commentaire (0)