Battlefield 6 promet des cosmétiques réalistes loin des dérives de Call of Duty

Introduction accrocheuse : Battlefield 6 veut éviter les dérapages cosmétiques de Call of Duty et promet un univers réaliste, sans skins fantaisistes. Mais tiendra-t-il vraiment parole ?
Le débat autour des cosmétiques extravagants divise profondément les fans de FPS. Alors que Call of Duty multiplie les collaborations farfelues avec Beavis et Butt-Head, Nicki Minaj ou Rick & Morty, Battlefield 6
, qui vient tout juste de dévoiler son multijoueur, entend bien se démarquer par un parti pris clair : rester fidèle à un univers réaliste et immersif
.
Une volonté de réalisme revendiquée par les développeurs
Durant plusieurs interviews récentes, notamment avec nos confrères de DBLTAP
et Comickbook
l'équipe de développement a insisté sur l'importance d'une identité visuelle crédible et ancrée dans le réel. Shashank Uchil, directeur du design chez Battlefield Studios, s'est ainsi exprimé de manière très franche à ce sujet :
Cela doit rester réaliste. C'est ce qu'étaient Battlefield 3 et Battlefield 4 : des soldats crédibles, sur le terrain. Ce sera exactement pareil ici. Je ne pense pas que le jeu ait besoin de Nicki Minaj. Restons réalistes et authentiques.
De son côté, la productrice Alexia Christofi, partage une approche similaire : « Ce qui compte vraiment pour nous, c'est que tout paraisse crédible. On veut que les joueurs puissent s'exprimer avec de beaux skins, mais tout en restant fidèle à l'identité de la série.
»
Cependant, tous les membres de l'équipe ne sont pas aussi affirmatifs. Jeremy Chubb, autre producteur chez Battlefield Studios, préfère éviter le sujet des crossovers potentiels, mettant plutôt en avant la satisfaction actuelle des joueurs face au style très militaire et réaliste de Battlefield 6.
Battlefield, c'est avant tout l'immersion et l'authenticité. Les joueurs de véhicules, en particulier, adorent la sensation réaliste du matériel militaire moderne. La réponse initiale des fans est très positive, c'est l'identité même du jeu.
Lorsqu'on insiste pour savoir si cette identité forte sera protégée à l'avenir, Chubb reste prudent.
Nous ne pouvons pas parler du futur ou de la roadmap. Mais nous sommes très heureux de ce que nous avons prévu au lancement.
Cette retenue est certes logique à ce stade, mais elle ne rassurera pas totalement les joueurs craignant de voir le jeu céder aux sirènes commerciales, notamment avec l'arrivée prochaine du mode battle royale free-to-play de Battlefield 6.
Une promesse difficile à tenir ?
En effet, si Battlefield Studios semble sincèrement vouloir rester fidèle à ses racines réalistes, l'exemple récent de Call of Duty prouve que les enjeux commerciaux finissent souvent par dicter la stratégie cosmétique
. L'immense succès de Warzone a poussé Activision à multiplier les crossovers improbables, et rien ne garantit qu'EA ne succombe pas à la tentation. Après tout, même si Battlefield s'est toujours montré relativement prudent dans ce domaine, les attentes très élevées d'Electronic Arts envers Battlefield 6 pourraient aisément changer la donne. L'avenir nous dira si ce positionnement réaliste est réellement tenable sur la durée.
Battlefield 6 sortira le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une bêta sera également organisée en août
.
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