Black Ops 7 face aux critiques : Treyarch promet de « calibrer » les skins tandis que Battlefield 6 veut rester réaliste

La guerre des FPS reprend de plus belle. Alors que Battlefield 6 promet de garder les pieds sur terre avec des cosmétiques sobres, Call of Duty: Black Ops 7 adopte une position plus floue, promettant simplement de « calibrer » ses choix.
Les skins sont devenus l'un des sujets les plus sensibles dans les jeux multijoueur modernes. Ce qui n'était qu'un bonus esthétique est désormais une véritable manne économique pour les éditeurs, mais au prix d'un style visuel souvent décrié. Avec Fortnite
et ses nombreuses collaborations parfois jugées absurdes, Call of Duty est régulièrement pointé du doigt, puisque le FPS emprunte exactement le même chemin.
Vers un retour plus classique pour les skins de Black Ops 7 ?
Lors de ses prises de parole récentes, le studio derrière Battlefield 6
a été clair : les cosmétiques resteront réalistes
. L'équipe évoque un retour à l'esprit de Battlefield 3 et 4, avec des soldats ancrés dans une guerre moderne crédible. De son côté, Treyarch a été beaucoup moins catégorique pour Call of Duty: Black Ops 7
. Interrogé par IGN
, Miles Leslie, directeur créatif associé
, a affirmé que l'équipe « prend en compte les retours des joueurs
» et qu'elle « calibrera
» ses choix à l'avenir.
Nous essayons de toucher le public le plus large possible… Il y a des fans qui adorent ces skins, d'autres non. Nous allons tenter de calibrer cela à l'avenir, et nous prenons ce retour au sérieux.
Problème : aucun changement concret n'a été annoncé. Le terme « calibrer
» reste volontairement vague et n'empêche pas Activision de continuer à multiplier les collaborations les plus improbables, de héros de films d'action aux personnages de séries Amazon.
Un héritage qui complique les choses
À cela s'ajoute un point supplémentaire, tous les cosmétiques de Black Ops 6 seront transférés dans Black Ops 7 dès la Saison 1
. Autrement dit, la prochaine itération héritera directement de l'esthétique parfois décriée de l'épisode précédent, avec une avalanche de skins aux antipodes du réalisme militaire.
Cette continuité risque d'alimenter les critiques, même si elle permet de conserver ses achats d'un jeu à l'autre, un argument non négligeable pour la communauté.
Rendez-vous le 14 novembre, pour la sortie de Call of Duty: Black Ops 7, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. En attendant, les dates de la bêta ouverte ont aussi été révélées
.
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