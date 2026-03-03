Une étude révèle quel jeu multijoueur abrite le plus grand nombre de tricheurs

La triche en ligne est devenue une véritable industrie parallèle, mais toutes les communautés ne sont pas logées à la même enseigne. Une nouvelle étude de Surfshark vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : les joueurs de Call of Duty sont, de loin, les plus enclins à tricher.
Ce n'est un secret pour personne, le monde du jeu multijoueur est inondé de tricheurs
. C'est un problème qui s'est aggravé de manière constante ces dernières années, culminant par des efforts désespérés des développeurs du monde entier pour riposter contre une multitude d'opérateurs malveillants dans leurs jeux. Cependant, il semblerait que certaines franchises attirent davantage ces comportements toxiques que d'autres
.
Call of Duty, champion incontesté de la triche
Selon une étude récente publiée par Surfshark
, les données désignent sans équivoque les joueurs de Call of Duty comme les leaders de la triche
. Au-dessus de tous les autres jeux multijoueurs, la franchise d'Activision est celle la plus susceptible d'héberger des tricheurs. L'étude révèle que Call of Duty mène la charge en ce qui concerne les recherches liées aux logiciels de triche, avec 66 recherches connexes pour 1 000 joueurs. Ce chiffre est colossal lorsqu'on le compare au reste de l'industrie.
Cette volonté de tricher présente un problème clair pour les joueurs de Call of Duty qui veulent une victoire facile mais ne pensent pas aux ramifications potentielles. Car au-delà de ruiner l'expérience des autres, ces utilisateurs mettent leur propre sécurité numérique en péril
. Tomas Stamulis, responsable de la sécurité chez Surfshark, souligne ce danger :
La promesse d'une victoire facile peut mener les joueurs sur un chemin périlleux. Lorsque les joueurs recherchent activement et installent des cheats, ils doivent souvent désactiver leur logiciel antivirus et accorder des permissions de haut niveau à leurs ordinateurs, ouvrant la porte à des malwares sophistiqués tels que des voleurs d'informations et des chevaux de Troie.
Le classement surprenant et l'intégrité des MOBA
Cela transforme les communautés de joueurs en cibles privilégiées pour les pirates, faisant de la triche un risque de cybersécurité important et auto-imposé. Juste derrière Call of Duty dans ce classement de la honte, nous retrouvons Rocket League
, ce qui peut surprendre étant donné qu'il s'agit du le seul jeu de « sport » à figurer dans le top 15 des titres les plus communément liés aux recherches de triche.
Il peut sembler étrange que certains des titres esports les plus compétitifs au monde se classent extrêmement bas sur cette échelle. Des jeux comme Counter-Strike, Dota 2, VALORANT et League of Legends se trouvent tous au bas du tableau
. Les MOBA semblent bénéficier du « plus haut niveau d'intégrité communautaire
». Là où Call of Duty compte 66 recherches liées à la triche pour 1 000 joueurs, League of Legends n'en compte que 0,3. Un écart abyssal qui témoigne de deux cultures très différentes.
Le milieu du tableau est occupé par un mélange de jeux populaires. Nous pouvons citer Rainbow Six Siege avec 53 recherches, suivi de près par Marvel Rivals (45) et PUBG (39). Apex Legends (25) et Fortnite (20) s'en sortent mieux, tandis qu'ARC Raiders ferme la marche de ce peloton avec 10 recherches
. Fait notable, Battlefield se situe très bas dans le classement, à la 13e place sur 15. Malgré son statut de jeu de tir en ligne majeur, la franchise de DICE a rarement rencontré les mêmes problèmes endémiques de triche que son rival direct.
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