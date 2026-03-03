Une étude révèle quel jeu multijoueur abrite le plus grand nombre de tricheurs



le 03 mars 2026 à 14h36 Publié par Corentin Rimbert le 03 mars 2026 à 14h36

La triche en ligne est devenue une véritable industrie parallèle, mais toutes les communautés ne sont pas logées à la même enseigne. Une nouvelle étude de Surfshark vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : les joueurs de Call of Duty sont, de loin, les plus enclins à tricher.