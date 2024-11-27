Call of Duty Black Ops 6 vous propose d'acheter un objet potentiellement gratuit

Accepteriez vous de payer quelques euros pour profiter avant tout le monde d'une arme techniquement offerte à tous ? C'est la proposition faite depuis peu aux joueurs de Call of Duty: Black Ops 6.
Le 22 novembre 2024, l'événement temporaire « The Hit List »
a débuté simultanément dans Call of Duty: Black Ops 6 et dans Call of Duty: Warzone. Jusqu'au 5 décembre prochain, les joueurs peuvent accomplir toute une série de missions individuelles, mais aussi de défis communautaires. L'un d'entre eux consiste à collecter 50 milliards de crânes
en effectuant des éliminations en mode multijoueur ou dans le mode Zombies.
En travaillant main dans la main, les utilisateurs ayant contribué à cet effort obtiendront une arme inédite : le Sirin 9mm SMG
. Cependant, il existe un moyen de débloquer cette arme sans attendre la fin de l'événement, et ce même si l'objectif n'est pas atteint. Mais son mode d'obtention risque de diviser la communauté.
Une récompense communautaire vendue 25 euros dans Call of Duty: Black Ops 6
Depuis le 26 novembre, un nouveau pack est disponible dans la boutique payante
de Black Ops 6. Baptisé « Pack Cash Bandit », il comporte plusieurs éléments cosmétiques, mais également le plan d'arme du Sirin 9mm SMG.
Or, dans Call of Duty: Black Ops 6
, tout plan d'arme obtenu permet de débloquer l'accès à l'équipement associé, même s'il est soumis à des conditions spécifiques en temps normal.
Vous l'aurez compris : vous pouvez récupérer le Sirin 9mm SMG avant tout le monde, mais surtout vous pouvez l'avoir même si l'objectif des 50 milliards d'éliminations n'est pas atteint avant le 5 décembre. Toutefois, cette opportunité a un prix. Vous devrez dépenser 2800 COD Points pour la débloquer, soit un peu moins de 25 euros.
Si le bonus Double XP est actif depuis aujourd'hui, l'objectif d'éliminations reste cependant difficile à atteindre. Même s'il représente une alternative garantissant la récompense, de nombreux joueurs sont agacés par ce pack et son prix. Si vous souhaitez obtenir le Sirin 9mm SMG de manière gratuite, continuez de multiplier les parties et gardez espoir dans la communauté et son engagement !
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