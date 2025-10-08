Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 6, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
La saison 6
sera très bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois d'octobre 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 6 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 6 sur Black Ops 6 et Warzone en France
Remarquons, avant tout, que la saison 6
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence, la saison 6 sera lancée à 18h (heure française), le 9 octobre 2025, sur Black Ops 6 et Warzone
.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apportera la saison 6
ni son patch notes. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Informations sur le contenu de la saison 6 de BO 6 et Warzone
La saison 6 de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone est placée sous le signe d'Halloween, avec le fameux événement « The Haunting »
. Cette nouvelle saison introduira, notamment, trois nouvelles cartes sur le multijoueur de BO 6
, en plus d'une variante terrifiante pour Nuketown, mais aussi le mode de jeu Slasher Deathmatch. Le mode Zombies accueillera, quant à lui, Haunted Havoc et Jack-o'-Lanterns: Trick or Treat.
Pour ce qui est du battle royale d'Activision, les équipes ont prévu d'ajouter deux variantes de cartes sur Warzone
, notamment pour Verdansk et Rebirth Island. La mi-saison apportera d'autres nouveautés, dont le mode Zombies Royale. Évidemment, la saison 6
étoffera l'arsenal d'armes et introduira un tout nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell.
Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de la saison 6 de Black Ops 6 et de Warzone
, afin que vous soyez prêt pour son lancement.
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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