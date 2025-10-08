Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 6 en France

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Heure de sortie de la saison 6 sur Black Ops 6 et Warzone en France

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Informations sur le contenu de la saison 6 de BO 6 et Warzone

sera très bientôt lancée suret. Cette nouvelle saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois d'octobre 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous précisonsRemarquons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. D'après les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence,À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apporterani son patch notes. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.. Cette nouvelle saison introduira, notamment, trois nouvelles cartes sur le multijoueur de, en plus d'une variante terrifiante pour Nuketown, mais aussi le mode de jeu Slasher Deathmatch. Le mode Zombies accueillera, quant à lui, Haunted Havoc et Jack-o'-Lanterns: Trick or Treat.Pour ce qui est du battle royale d'Activision, les équipes ont prévu d'ajouter deux variantes de cartes sur, notamment pour Verdansk et Rebirth Island. La mi-saison apportera d'autres nouveautés, dont le mode Zombies Royale. Évidemment,étoffera l'arsenal d'armes et introduira un tout nouveau Passe de combat, avec sa version BlackCell.Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé, afin que vous soyez prêt pour son lancement.Rappelons, en guise de conclusion, queetsont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.