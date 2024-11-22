Black Ops 6/Warzone : The Hit List, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « The Hit List » a démarré sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et récompenses à récupérer.

Défis et récompenses de l'événement « The Hit List » de Black Ops 6 et Warzone

Fonctionnement et dates de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone

Multijoueur de BO 6 : 1 élimination → 1 crâne.

Zombies de BO 6 : 5 éliminations → 1 crâne.

Warzone : 1 élimination → 5 crânes.

Les défis personnels et récompenses de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone

Plans ambitieux - Écran de chargement (Épique) Condition de déblocage → Récolter 100 crânes.

Jeu de mort - Carte de visite (Rare) Condition de déblocage → Récolter 250 crânes.

Preuve - Emblème (Épique) Condition de déblocage → Récolter 500 crânes.

Ciblé - Porte-bonheur d'arme (Légendaire) Condition de déblocage → Récolter 750 crânes.

Perceuse - Arme de corps à corps Condition de déblocage → Récolter 1 000 crânes.



Les défis communautaires et récompenses de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone

Crosse avec amortisseur de recul - Accessoire Condition de déblocage → Collecter 8 md(s) crânes.

Obscurité - Atout Condition de déblocage → Collecter 16 md(s) crânes.

Canon à main - Série de points Condition de déblocage → Collecter 24 md(s) crânes.

Vétéran - Atout Condition de déblocage → Collecter 32 md(s) crânes.

Sirin 9 mm - Arme Condition de déblocage → Collecter 50 md(s) crânes.



La saison 1 a apporté une pléthore de nouveautés surainsi que sur le battle royale, dont. Celui-ci est nomméet propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouverComme pour la plupart des événements,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 21 novembre 2024 et devrait se terminer aux alentours du 4-5 décembre prochain, selon les informations partagées en jeu.dispose de deux types de défis : personnels et communautaires.En ce qui concerne les défis de, remarquons que les récompenses proposées se débloquent après avoir collecté un certain nombre de crânes, obtenus grâce à des éliminations. D'ailleurs, les équipes en charge des deux titres Call of Duty précisent ceci :Vos éliminations et celles des autres joueurs sont, par ailleurs, cumulées pour la partie communautaire des défis de, qui accordent également des récompenses.Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir enchaîner les éliminations sur(mode multijoueur ou Zombies) ou bien surpour récupérer un maximum de crânes, et donc les récompenses prévues. D'ailleurs,À propos des défis communautaires de, les joueurs et les joueuses n'ont pas besoin d'effectuer d'actions supplémentaires. Comme dit précédemment, les éliminations de l'ensemble de la communauté sont comptées et permettent, ainsi, de glaner des récompenses additionnelles une fois les paliers atteints.Que ce soit pour les défis personnels ou bien communautaires de, vous pouvez consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir quelle est la récompense que vous obtiendrez prochainement.