Black Ops 6/Warzone : The Hit List, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « The Hit List » a démarré sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste de tous les défis proposés et récompenses à récupérer.
La saison 1 a apporté une pléthore de nouveautés sur Call of Duty: Black Ops 6
ainsi que sur le battle royale Warzone
, dont un nouvel événement
. Celui-ci est nommé « The Hit List »
et propose, comme vous vous en doutez, plusieurs défis à accomplir et quelques récompenses à récupérer. Dans ce qui suit, vous pouvez retrouver tous les détails concernant « The Hit List », qui est actuellement disponible sur Black Ops 6 et Warzone
.
Défis et récompenses de l'événement « The Hit List » de Black Ops 6 et Warzone
Fonctionnement et dates de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone
Comme pour la plupart des événements, « The Hit List »
est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 21 novembre 2024 et devrait se terminer aux alentours du 4-5 décembre prochain, selon les informations partagées en jeu. L'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone
dispose de deux types de défis : personnels et communautaires.
En ce qui concerne les défis de l'événement « The Hit List »
, remarquons que les récompenses proposées se débloquent après avoir collecté un certain nombre de crânes, obtenus grâce à des éliminations. D'ailleurs, les équipes en charge des deux titres Call of Duty précisent ceci :
- Multijoueur de BO 6 : 1 élimination → 1 crâne.
- Zombies de BO 6 : 5 éliminations → 1 crâne.
- Warzone : 1 élimination → 5 crânes.
Vos éliminations et celles des autres joueurs sont, par ailleurs, cumulées pour la partie communautaire des défis de l'événement « The Hit List »
, qui accordent également des récompenses.
Les défis personnels et récompenses de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone
Ainsi, comme vous l'aurez compris, il va falloir enchaîner les éliminations sur Call of Duty: Black Ops 6
(mode multijoueur ou Zombies) ou bien sur Warzone
pour récupérer un maximum de crânes, et donc les récompenses prévues. D'ailleurs, voici ce que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à l'événement « The Hit List » sur Black Ops 6 et Warzone
:
- Plans ambitieux - Écran de chargement (Épique)
- Condition de déblocage → Récolter 100 crânes.
- Jeu de mort - Carte de visite (Rare)
- Condition de déblocage → Récolter 250 crânes.
- Preuve - Emblème (Épique)
- Condition de déblocage → Récolter 500 crânes.
- Ciblé - Porte-bonheur d'arme (Légendaire)
- Condition de déblocage → Récolter 750 crânes.
- Perceuse - Arme de corps à corps
- Condition de déblocage → Récolter 1 000 crânes.
Les défis communautaires et récompenses de l'événement « The Hit List » de BO 6 et Warzone
À propos des défis communautaires de l'événement « The Hit List » de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone
, les joueurs et les joueuses n'ont pas besoin d'effectuer d'actions supplémentaires. Comme dit précédemment, les éliminations de l'ensemble de la communauté sont comptées et permettent, ainsi, de glaner des récompenses additionnelles une fois les paliers atteints.
- Crosse avec amortisseur de recul - Accessoire
- Condition de déblocage → Collecter 8 md(s) crânes.
- Obscurité - Atout
- Condition de déblocage → Collecter 16 md(s) crânes.
- Canon à main - Série de points
- Condition de déblocage → Collecter 24 md(s) crânes.
- Vétéran - Atout
- Condition de déblocage → Collecter 32 md(s) crânes.
- Sirin 9 mm - Arme
- Condition de déblocage → Collecter 50 md(s) crânes.
Que ce soit pour les défis personnels ou bien communautaires de l'événement « The Hit List » de Black Ops 6 et Warzone
, vous pouvez consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir quelle est la récompense que vous obtiendrez prochainement.
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