Call of Duty: Black Ops 6 voit le retour d'une collaboration vieille de 11 ans

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 15h12
La célèbre créature extraterrestre va bientôt refaire surface dans Call of Duty à l'occasion de l'événement The Haunting. Une collaboration monstrueuse qui marquera la Saison 6 de Black Ops 6.
Call of Duty: Black Ops 6 voit le retour d'une collaboration vieille de 11 ans
Les fans de Call of Duty peuvent se préparer à une chasse sanglante. Plus de dix ans après sa première apparition dans la série, le Predator revient officiellement dans la franchise à l'occasion de l'événement annuel The Haunting, prévu pour accompagner la saison 6 de Black Ops 6, alors que la bêta de Black Ops 7 bat son plein depuis la semaine dernière.

Le retour d'un chasseur légendaire

C'est sur X (anciennement Twitter) qu'Activision a confirmé la nouvelle, le Predator est de retour dans Call of Duty, onze ans après son passage remarqué dans Call of Duty: Ghosts en 2014. À l'époque, la créature pouvait être invoquée via un ordre de terrain spécial, offrant une expérience unique mêlant gameplay et fan service.

Cette fois, la collaboration s'annonce bien plus ambitieuse. Le Predator incarnera l'icône horrifique principale de l'événement The Haunting, le classique événement annuel pour Halloween, ce qui promet un contenu riche en clins d'œil et en affrontements brutaux.

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Le Predator fait son retour dans Call of Duty, cette fois en étant la star de l'événement d'Halloween.

Les premiers visuels officiels laissent entrevoir ce qui semble être une version nocturne de Verdansk, bien que cela n'ait pas encore été confirmé. 

Un événement majeur pour la Saison 6

La saison 6 de Black Ops 6 sera lancée le 9 octobre 2025, en même temps que The Haunting, et juste après la fin de la bêta de Black Ops 7, ce qui pourrait entraîner une vague de joueurs à revenir sur le titre. Comme chaque année, cet événement thématique proposera des modes spéciaux, des récompenses exclusives et des opérateurs inspirés des univers horrifiques emblématiques.

Les joueurs peuvent donc s'attendre à une ambiance pesante et surnaturelle, dans la lignée des précédentes éditions de The Haunting, mais avec cette fois une touche plus mythique grâce à la présence du chasseur intergalactique, connu de tous.


Petite précision importante, les objets débloqués durant cet événement ne seront pas transférables vers Call of Duty: Black Ops 7, dont la sortie est prévue pour le 14 novembre 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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