Call of Duty: Black Ops 6 : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2024 à 17h59
Certains joueurs se demandent s'il est possible de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en avance. Nous vous donnons la réponse.
Call of Duty: Black Ops 6 : Est-il possible d'y jouer en avance ?
Chaque année, le lancement de l'opus annuel de Call of Duty est un événement marquant pour la communauté, surtout les amoureux de FPS. En 2024, nous avons rendez-vous avec Black Ops 6, après un Modern Warfare 3 en demi-teinte, qui n'a pas séduit tous les joueurs. C'est pourquoi ce BO6 est très attendu puisqu'il s'agit d'une série très populaire. Plusieurs joueurs se demandent même s'il est possible d'y jouer en avance.

Est-il possible de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en avance ?

Ces derniers temps, les joueurs avaient pris l'habitude de découvrir Call of Duty en avance, par le biais de l'accès anticipé. Celui-ci offrait en général un accès une semaine plus tôt, ouvrant alors la campagne à tous les joueurs qui l'avaient précommandé. Cela laissait le temps à la communauté de terminer la campagne, avant de se lancer dans le grand bain avec le multijoueur.

Nous retrouvions cette façon de faire dans Call of Duty: Modern Warfare 3, dernier opus en date, mais malheureusement, Activision n'a pas prévu de le faire pour Call of Duty: Black Ops 6. Aucune raison n'a été donnée, si ce n'est le fait de centraliser le lancement, mais la campagne de BO6 ne jouira pas d'un accès anticipé, et tout le contenu sera déblocable en même temps, à savoir au moment de la sortie
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

D'ailleurs, en parlant de ce grand moment, Activision a déjà communiqué sur les heures de pré-téléchargement et de sortie de Call of Duty: Black Ops 6. Un moment très attendu, puisque nous pourrons enfin poser nos mains sur tout le contenu, que ce soit la campagne, le mode Zombies et surtout la partie multijoueur (retrouvez d'ailleurs tous les modes au lancement). 

Miniature vidéo

Rendez-vous ce vendredi 25 octobre pour la sortie de Black Ops 6 sur PC, PS5, PS5, Xbox Series et One, mais aussi dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
  • Xbox
    • Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
    • Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Black Ops 6 06 juillet 2026

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ

Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam
Black Ops 6 04 novembre 2025

Call of Duty est au plus bas, l'un des pires week-ends sur Steam

Call of Duty connaît une forte baisse de popularité ces derniers temps et a même enregistré un nombre de joueurs très bas lors du premier week-end de novembre.
Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit
Black Ops 6 28 octobre 2025

Call of Duty: Black Ops 6 défie Battlefield 6 en proposant un nouvel essai gratuit

Alors que la saison 1 de Battlefield 6 approche à grands pas, Call of Duty: Black Ops 6 veut attirer les joueurs des champs de batailles rivaux grâce à un période d'essai gratuite.

commentaire (0)