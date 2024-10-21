Call of Duty: Black Ops 6 : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Certains joueurs se demandent s'il est possible de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en avance. Nous vous donnons la réponse.
Chaque année, le lancement de l'opus annuel de Call of Duty est un événement marquant pour la communauté, surtout les amoureux de FPS. En 2024, nous avons rendez-vous avec Black Ops 6
, après un Modern Warfare 3
en demi-teinte, qui n'a pas séduit tous les joueurs. C'est pourquoi ce BO6 est très attendu
puisqu'il s'agit d'une série très populaire. Plusieurs joueurs se demandent même s'il est possible d'y jouer en avance.
Est-il possible de jouer à Call of Duty: Black Ops 6 en avance ?
Ces derniers temps, les joueurs avaient pris l'habitude de découvrir Call of Duty en avance, par le biais de l'accès anticipé. Celui-ci offrait en général un accès une semaine plus tôt, ouvrant alors la campagne à tous les joueurs qui l'avaient précommandé. Cela laissait le temps à la communauté de terminer la campagne, avant de se lancer dans le grand bain avec le multijoueur.
Nous retrouvions cette façon de faire dans Call of Duty: Modern Warfare 3, dernier opus en date, mais malheureusement, Activision n'a pas prévu de le faire pour Call of Duty: Black Ops 6
. Aucune raison n'a été donnée, si ce n'est le fait de centraliser le lancement, mais la campagne de BO6 ne jouira pas d'un accès anticipé, et tout le contenu sera déblocable en même temps, à savoir au moment de la sortie
.
D'ailleurs, en parlant de ce grand moment, Activision a déjà communiqué sur les heures de pré-téléchargement et de sortie de Call of Duty: Black Ops 6
. Un moment très attendu, puisque nous pourrons enfin poser nos mains sur tout le contenu, que ce soit la campagne, le mode Zombies et surtout la partie multijoueur (retrouvez d'ailleurs tous les modes au lancement
).
Rendez-vous ce vendredi 25 octobre pour la sortie de Black Ops 6 sur PC, PS5, PS5, Xbox Series et One, mais aussi dans le Game Pass
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