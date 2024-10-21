De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Call of Duty: Black Ops 6 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Call of Duty: Black Ops 6 est-il dans le Game Pass ?

Game Pass Ultimate → Permet de jouer à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ainsi qu'aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur consoles Xbox Series, Xbox One et PC. Éditions → Pack Cross-gen numérique pour les consoles Xbox / Édition Standard sur le Microsoft Store pour le PC.

→ Permet de jouer à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ainsi qu'aux modes en ligne Multijoueur et Zombies sur consoles Xbox Series, Xbox One et PC. PC Game Pass → Permet de jouer à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ainsi qu'aux modes Multijoueur et Zombies en ligne sur PC. Édition → Édition Standard sur le Microsoft Store pour le PC.

→ Permet de jouer à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 ainsi qu'aux modes Multijoueur et Zombies en ligne sur PC. Console Game Pass → Permet de jouer uniquement à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 sur Xbox Series ou Xbox One. Accéder aux modes Multijoueur et Zombies exige de passer au Game Pass Ultimate. Édition → Pack Cross-gen numérique sur consoles Xbox.

→ Permet de jouer uniquement à la campagne de Call of Duty: Black Ops 6 sur Xbox Series ou Xbox One. Accéder aux modes Multijoueur et Zombies exige de passer au Game Pass Ultimate. Game Pass Core → Donne accès au Multijoueur en ligne sur console, mais ne permet pas de profiter du jeu complet.

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, cette année encore, la franchise Call of Duty va accueillir un tout nouvel opus, soit, dont la sortie est prévue pour la fin du mois d'octobre 2024. De très nombreux joueurs et joueuses, appréciant la franchise, attendent avec une certaine impatience. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le titre est présent ou non danset souhaitent, ainsi, savoir s'il est nécessaire de l'acheter ou bien si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.Ci-dessous, nous vous partageons toutes les informations à connaître en ce qui concerneLa communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que. D'après les informations partagées par Activision et Microsoft, notamment dans un article concernant les jeux arrivant dans le Game Pass au cours du mois d'octobre 2024,(au complet) intégrera, le jour de sa sortie, le catalogue du Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Pour rappel, il s'agit du tout premier jeu Call of Duty à arriver dans le fameux service de Microsoft.Pour être plus précis, et selon les détails dévoilés par Activision sur le site officiel de la franchise, voici ce que vous réserve chaque abonnementen ce qui concerneest disponible depuis ce 25 octobre 2024 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC (via Steam et via Battle.net). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :