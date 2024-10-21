Call of Duty: Black Ops 6 : Heure de sortie en France et date de prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations relatives à l'heure de sortie en France de Call of Duty: Black Ops 6, sur consoles et sur PC, mais aussi au sujet de la date de prétéléchargement.

À quelle heure sort Call of Duty: Black Ops 6 en France ?

Heure de sortie de Call of Duty: Black Ops 6 sur PC et consoles







Heure de sortie de Black Ops 6 sur consoles PlayStation → À minuit (heure de Paris), le 25 octobre 2024.

→ À minuit (heure de Paris), le 25 octobre 2024. Heure de sortie de Black Ops 6 sur consoles Xbox, Microsoft Store et Game Pass → À minuit (heure de Paris), le 25 octobre 2024.

→ À minuit (heure de Paris), le 25 octobre 2024. Heure de sortie de Black Ops 6 sur Battle.net et Steam → À 6h (heure de Paris), le 25 octobre 2024.

Get ready for the October 25 launch of Black Ops 6 on PC with details on AMD game integration, preloading times, file sizes, and specs for Minimum, Recommended, Competitive / 4K Ultra Specifications, and more.



Get critical PC launch date intel in today's #CODBlog 👉… pic.twitter.com/rRBKkEY8yw — Call of Duty (@CallofDuty) October 15, 2024

Prétéléchargement de Call of Duty: Black Ops 6 en France

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Le nouvel opus de la franchise Call of Duty, soit, est sur le point de sortir sur plusieurs plateformes. Comme chaque année, de nombreux joueurs et joueuses vont vouloir le lancer, dès que possible, afin de découvrir les nouveautés et les différents modes. Si tel est votre cas, sachez que nous vous précisons, pour que vous soyez prêt pour son lancement.Cette question revient fréquemment à l'approche du lancement d'un jeu puisqu'une partie de la communauté souhaite toujours en profiter dès le début, sans attendre plus longtemps. En règle générale, la sortie se fait à minuit ou en fin de journée. Dans le cas du nouvel opus Call of Duty, l'horaire varie en fonction des plateformes.En effet,. En outre, Activision a précisé que. Pour vous aider à y voir un peu plus clair au sujet de, voici un petit récapitulatif :D'après les informations partagées par Activision, notamment via un article sur le site officiel et une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. Le prétéléchargement de, permet, rappelons-le, d'installer les fichiers liés à la campagne, au multijoueur mais aussi au mode Zombies du titre. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet et qui souhaitent tout de même être au rendez-vous.Rendez-vous donc le 25 octobre 2024 pour découvrir. Date à laquelle le nouvel opus Call of Duty se rendra disponible sur consoles PlayStation (PS4 et PS5), Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC. Le titre intégrera également, à ce moment-là, le catalogue du Game Pass. Si vous souhaitez achetertout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :