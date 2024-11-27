Call of Duty: Black Ops 6 arrive à faire mieux que Fortnite, c'est très fort

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 novembre 2024 à 15h30
Après avoir battu les records de la franchise, Call of Duty: Black Ops 6 s'impose comme un géant du jeu vidéo, et vient même de détrôner Fortnite, qui était pourtant le maître depuis plusieurs années.
Call of Duty: Black Ops 6 arrive à faire mieux que Fortnite, c'est très fort
Call of Duty: Black Ops 6 continue d'imposer sa domination. Après avoir battu des records de ventes en octobre et réalisé le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, le FPS de Treyarch vient de s'emparer du titre de jeu le plus joué sur Xbox, surpassant le géant Fortnite qui était pourtant installé depuis des années.

Un succès renforcé par le Game Pass

Disponible sur le Game Pass, Black Ops 6 a non seulement boosté les abonnements au service de Microsoft, mais également attiré une vague de nouveaux joueurs. Bien que Microsoft reste discret sur les chiffres exacts, les classements des jeux les plus joués sur son écosystème confirment la première place de Call of Duty.

Le classement des jeux les plus joués sur Xbox est complété par :
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Outre Black Ops 6, Minecraft et STALKER 2 sont les seuls jeux du top 10 accessibles via le Game Pass, soulignant l'impact du service sur la popularité de certains titres.

Des chiffres qui incluent Warzone

Il est important de noter que les statistiques incluent non seulement Black Ops 6, mais aussi Call of Duty: Warzone, permettant donc de booster les statistiques. De même, Grand Theft Auto V englobe l'activité sur GTA Online. Cette approche donne une vue d'ensemble de l'engagement des joueurs sur ces franchises.

Un pari gagnant pour Microsoft

Avec l'acquisition d'Activision Blizzard King, Microsoft a misé gros sur la franchise Call of Duty. Ce succès éclatant sur Xbox montre que cette stratégie commence à porter ses fruits, en consolidant sa marque, mais aussi en promouvant un peu plus Call of Duty, qui a tout pour continuer à séduire les joueurs au fil des années. Battre Fortnite, même sur Xbox, est loin d'être anodin, tant il s'agit d'un jeu populaire depuis de nombreuses années, en plus d'être disponible gratuitement. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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