Black Ops 6 connaît un succès monumental et est le meilleur démarrage pour la franchise

Activision a, récemment, partagé quelques statistiques concernant Call of Duty: Black Ops 6, dont le succès n'est plus à prouver.

Call of Duty: Black Ops 6 représente le meilleur démarrage pour la franchise

Thank you to the Call of Duty community for continuing to make the launch of #BlackOps6 one for the record books 🔥 pic.twitter.com/NVo9Q9zNVr — Call of Duty (@CallofDuty) November 25, 2024

Xbox Édition Cross-Gen → 26,89 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



, qui est sorti à la fin du mois d'octobre 2024, était très attendu par la communauté. D'ailleurs, de très nombreux joueurs et joueuses étaient au rendez-vous pour découvrir le nouvel opus de la franchise Call of Duty, d'après les derniers chiffres partagés par Activision.Via une publication sur le compte Twitter/X de la licence, Activision a, en effet, indiqué que. Cela a notamment été calculé dans les 30 premiers jours, après la sortie du soft. Un exploit qui fait dele meilleur démarrage pour toute la licence et confirme, une nouvelle fois, son succès. Son intégration dans le Game Pass a, très certainement, joué là-dessus.Rappelons quea accueilli sa première saison, le 14 novembre 2024, et s'est ainsi doté de plusieurs nouveautés, dont de nouvelles cartes pour le multijoueur et de nouvelles armes. La mi-saison, aussi appelée saison 1 Rechargée/Reloaded dans le cas présent, est prévue pour le 5 décembre 2024, selon les informations partagées par Treyarch. Celle-ci apportera notamment une nouvelle map' pour le mode Zombies.est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Comme dit précédemment, le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :