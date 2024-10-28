Black Ops 6 : Comment farm l'XP et monter rapidement en niveau ?

Nous vous donnons toutes les astuces pour gagner le plus d'XP possible dans Call of Duty: Black Ops 6.
Étant donné que gagner des niveaux permet de débloquer des récompenses, il est important de bien optimiser son gain en XP dans Call of Duty: Black Ops 6
, comme dans tous les autres opus de la série. Et il n'est d'ailleurs pas obligatoire d'avoir des jetons double XP pour pouvoir maximiser son XP, comme nous vous l'expliquons dans les lignes qui suivent.
Comment gagner rapidement de l'XP dans Black Ops 6 ?
Les défis
Cela semble être la base, mais tous n'y prêtent pas forcément attention. Actuellement, il n'existe que les défis quotidiens
, qui se réinitialisent tous les jours à 17h, heure française, et permettent de récolter au moins 10 500 XP
, en les validant tous. Il s'agit souvent de petits défis assez faciles, qui vous encourageront aussi à jouer avec des types d'armes ou effectuer certaines actions sur le champ de bataille.
Au fil du temps, notamment lorsque la saison 1 sera sortie, d'autres défis devraient être proposés, comme des défis hebdomadaires, histoire de faire encore plus le plein.
Jouez l'objectif (et avec des amis)
Le fait de jouer en groupe, avec des amis, augmente vos chances de valider les défis plus vite, mais aussi de consolider votre « team play ». Cela augmentera vos chances de gagner, et donc ajoutera un peu plus d'XP à la fin de la partie, surtout si vous jouez à fond les objectifs
.
Tenir le point, capturer la zone... tous ces objectifs vous permettent de gagner de l'XP. Ainsi, si vous jouez en équipe les objectifs, vous en gagnerez davantage.
Jouez à des modes précis
Enfin, certains modes sont plus généreux en XP, ceux dotés d'objectifs, comme vous vous en doutez. Par exemple, en Point stratégique, vous gagnerez bien plus d'XP si vous jouez bien les objectifs, par rapport à un match à mort par équipe classique
. Domination et Ordre d'élimination sont également de bons modes pour faire le plein d'XP rapidement.Le mode Zombies est également une bonne aide
puisque vous pourrez très bien monter vos armes, tout en gagnant de l'XP pour gagner en niveau.
Ces astuces ne sont pas à négliger, en sachant que cette année, 10 Prestiges sont disponibles, et qu'ensuite les joueurs pourront tenter d'atteindre le level 1 000
. Vous pouvez également retrouver un guide sur comment débloquer tous les Opérateurs
.
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