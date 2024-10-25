Call of Duty: Black Ops 6 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour différents Opérateurs. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, à sa sortie.

Tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, au lancement, et comment les débloquer

Opérateurs Comment le débloquer ? Adler

(Rogue Black Ops) Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Umbra) Alvarez

(Rogue Black Ops) Débloqué au niveau 7 Bailey

(Crimson One) Débloqué au niveau 28 Bayan

(Rogue Black Ops) Débloqué au niveau 22 Brutus

(Crimson One) Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Gardien d'Alcatraz) Caine

(Crimson One) Débloqué par défaut Carver

(Crimson One) Débloqué par défaut Grey

(Crimson One) Débloqué par défaut Klaus

(Crimson One) Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Reborn) Marshall

(Rogue Black Ops) Débloqué au niveau 34 Maya

(Rogue Black Ops) Débloqué par défaut Nazir

(Rogue Black Ops) Débloqué par défaut Niran

(Crimson One) Débloqué par défaut Park

(Rogue Black Ops) Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Oubli) Payne

(Rogue Black Ops) Débloqué au niveau 13 Rossi

(Crimson One) Débloqué au niveau 16 Stone

(Crimson One) Débloqué au niveau 40 Toro

(Crimson One) Débloqué au niveau 10 Weaver

(Rogue Black Ops) Débloqué par défaut Westpoint

(Rogue Black Ops) Débloqué par défaut Woods

(Rogue Black Ops) Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skins : Wodds classique, Woods Zombies et Woods Nombres).







Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Comme toujours,propose plusieurs, répartis dans deux camps distincts dans le mode multijoueur, afin que les joueurs et les joueuses puissent en changer quand ils le désirent. Toutefois, certains d'entre eux ne sont pas disponibles dès le début et doivent, de ce fait, être débloqués.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous listonsRemarquons, avant tout, que la liste ci-dessous recense, et plus précisément dans le mode multijoueur et Zombies. Comme vous vous en doutez, d'autres seront intégrés par la suite, c'est-à-dire via des saisons et mi-saisons (si Activision garde la même stratégie que celle utilisée pour MW 3). Comme dit précédemment, sur, notamment dans le mode multijoueur,sont rangés dans deux catégories/factions : Rogue Black Ops et Crimson One.Mais, sans plus tarder, voiciVous avez, à présent, toutes les informations concernantPour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC et dans le Game Pass. Si vous souhaitez achetertout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :