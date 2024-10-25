Call of Duty: Black Ops 6 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 octobre 2024 à 14h52
Dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour différents Opérateurs. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, à sa sortie.
Call of Duty: Black Ops 6 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer
Comme toujours, Call of Duty: Black Ops 6 propose plusieurs Opérateurs, répartis dans deux camps distincts dans le mode multijoueur, afin que les joueurs et les joueuses puissent en changer quand ils le désirent. Toutefois, certains d'entre eux ne sont pas disponibles dès le début et doivent, de ce fait, être débloqués. 

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous listons tous les Opérateurs disponibles sur Call of Duty: Black Ops 6, notamment au moment de sa sortie, tout en vous indiquant comment les débloquer.

Tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, au lancement, et comment les débloquer

Remarquons, avant tout, que la liste ci-dessous recense tous les Opérateurs disponibles au lancement de Black Ops 6, et plus précisément dans le mode multijoueur et Zombies. Comme vous vous en doutez, d'autres seront intégrés par la suite, c'est-à-dire via des saisons et mi-saisons (si Activision garde la même stratégie que celle utilisée pour MW 3). Comme dit précédemment, sur Call of Duty: Black Ops 6, notamment dans le mode multijoueur, les Opérateurs sont rangés dans deux catégories/factions : Rogue Black Ops et Crimson One.

Mais, sans plus tarder, voici la liste de tous les Opérateurs proposés sur Call of Duty: Black Ops 6, au lancement, et comment les débloquer.

Opérateurs Comment le débloquer ?
Adler
(Rogue Black Ops)		 Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Umbra)
Alvarez
(Rogue Black Ops)		 Débloqué au niveau 7
Bailey
(Crimson One)		 Débloqué au niveau 28
Bayan
(Rogue Black Ops)		 Débloqué au niveau 22
Brutus
(Crimson One)		 Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Gardien d'Alcatraz)
Caine
(Crimson One)		 Débloqué par défaut
Carver
(Crimson One)		 Débloqué par défaut
Grey
(Crimson One)		 Débloqué par défaut
Klaus
(Crimson One)		 Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Reborn)
Marshall
(Rogue Black Ops)		 Débloqué au niveau 34
Maya
(Rogue Black Ops)		 Débloqué par défaut
Nazir
(Rogue Black Ops)		 Débloqué par défaut
Niran
(Crimson One)		 Débloqué par défaut
Park
(Rogue Black Ops)		 Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Oubli)
Payne
(Rogue Black Ops)		 Débloqué au niveau 13
Rossi
(Crimson One)		 Débloqué au niveau 16
Stone
(Crimson One)		 Débloqué au niveau 40
Toro
(Crimson One)		 Débloqué au niveau 10
Weaver
(Rogue Black Ops)		 Débloqué par défaut
Westpoint
(Rogue Black Ops)		 Débloqué par défaut
Woods
(Rogue Black Ops)		 Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skins : Wodds classique, Woods Zombies et Woods Nombres).

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Vous avez, à présent, toutes les informations concernant les Opérateurs que vous pouvez actuellement débloquer et équiper sur Call of Duty: Black Ops 6.

Miniature vidéo

Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC et dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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