Call of Duty: Black Ops 6 : Tous les Opérateurs disponibles au lancement et comment les débloquer

Dès le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour différents Opérateurs. Nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, à sa sortie.
Comme toujours, Call of Duty: Black Ops 6
propose plusieurs Opérateurs
, répartis dans deux camps distincts dans le mode multijoueur, afin que les joueurs et les joueuses puissent en changer quand ils le désirent. Toutefois, certains d'entre eux ne sont pas disponibles dès le début et doivent, de ce fait, être débloqués.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous listons tous les Opérateurs disponibles sur Call of Duty: Black Ops 6, notamment au moment de sa sortie, tout en vous indiquant comment les débloquer
.
Tous les Opérateurs disponibles sur Black Ops 6, au lancement, et comment les débloquer
Remarquons, avant tout, que la liste ci-dessous recense tous les Opérateurs disponibles au lancement de Black Ops 6
, et plus précisément dans le mode multijoueur et Zombies. Comme vous vous en doutez, d'autres seront intégrés par la suite, c'est-à-dire via des saisons et mi-saisons (si Activision garde la même stratégie que celle utilisée pour MW 3). Comme dit précédemment, sur Call of Duty: Black Ops 6
, notamment dans le mode multijoueur, les Opérateurs
sont rangés dans deux catégories/factions : Rogue Black Ops et Crimson One.
Mais, sans plus tarder, voici la liste de tous les Opérateurs proposés sur Call of Duty: Black Ops 6, au lancement, et comment les débloquer
.
|Opérateurs
|Comment le débloquer ?
|Adler
(Rogue Black Ops)
|Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Umbra)
|Alvarez
(Rogue Black Ops)
|Débloqué au niveau 7
|Bailey
(Crimson One)
|Débloqué au niveau 28
|Bayan
(Rogue Black Ops)
|Débloqué au niveau 22
|Brutus
(Crimson One)
|Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Gardien d'Alcatraz)
|Caine
(Crimson One)
|Débloqué par défaut
|Carver
(Crimson One)
|Débloqué par défaut
|Grey
(Crimson One)
|Débloqué par défaut
|Klaus
(Crimson One)
|Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Reborn)
|Marshall
(Rogue Black Ops)
|Débloqué au niveau 34
|Maya
(Rogue Black Ops)
|Débloqué par défaut
|Nazir
(Rogue Black Ops)
|Débloqué par défaut
|Niran
(Crimson One)
|Débloqué par défaut
|Park
(Rogue Black Ops)
|Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skin : Oubli)
|Payne
(Rogue Black Ops)
|Débloqué au niveau 13
|Rossi
(Crimson One)
|Débloqué au niveau 16
|Stone
(Crimson One)
|Débloqué au niveau 40
|Toro
(Crimson One)
|Débloqué au niveau 10
|Weaver
(Rogue Black Ops)
|Débloqué par défaut
|Westpoint
(Rogue Black Ops)
|Débloqué par défaut
|Woods
(Rogue Black Ops)
|Contenu dans l'édition Coffre d'armes (skins : Wodds classique, Woods Zombies et Woods Nombres).
Vous avez, à présent, toutes les informations concernant les Opérateurs que vous pouvez actuellement débloquer et équiper sur Call of Duty: Black Ops 6
.
Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6
est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC et dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6
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