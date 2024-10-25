Call of Duty: Black Ops 6 : Quel est le niveau max (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable sur Call of Duty: Black Ops 6, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations relatives au level cap actuel sur le FPS, dans ce guide dédié.

Quel est le niveau maximum (level cap) sur Call of Duty: Black Ops 6 ?

Les détails du Prestige dans BO 6

Redémarrer au niveau 1

Tous les Déverrouillages de Niveau seront réapprovisionnés et doivent être déverrouillés à nouveau, à l'exception des Opérateurs de Base, des Emotes, des Zombies GobbleGums et de tout ce que vous voulez déverrouiller en permanence (vous aurez le choix entre plusieurs choses à chaque fois.

Vos loadouts seront réinitialisés.

Les statistiques à vie resteront visibles dans le Combat Record, mais vos statistiques ailleurs dans le jeu n'afficheront que les statistiques de votre Prestige actuel.

Combien de Prestiges dans Black Ops 6 ?

Comme sur beaucoup d'autres jeux, et la plupart des opus Call of Duty, les joueurs et les joueuses gagnent des niveaux en jouant et/ou en effectuant certaines actions bien spécifiques., sorti au début du mois de novembre 2023, ne fait pas exception à la règle et le gain d'XP est relativement facile grâce aux défis. D'ailleurs, la communauté se demande(ou aussi dit « level cap »)Habituellement, lors de la sortie d'un Call of Duty,Ensuite, les saisons venaient ajouter des Prestiges pour augmenter ce level cap. Toutefois, pour Black Ops 6, les développeurs ont totalement changé leur façon de faire, en rehaussant drastiquement le niveau maximum dès la sortie, pour ne pas bloquer les joueurs qui vont beaucoup y jouer à ce moment.Le système ne change pas forcément puisque, et il sera possible grappiller des « niveaux supplémentaires » en additionnant les Prestiges., mais en ayant un Prestige supplémentaire, tout en ayant des récompenses exclusives. Lorsque le niveau 55 est atteint, voici ce que vous pourrez faire :Sachez qu'il y en a 10.(soit 550 niveaux à passer). Mais ce n'est pas fini une fois que vous avez atteint cette étape importante, étant donné que les développeurs vont plus loin,Nous pouvons donc en conclure que(et 10 Prestiges). De quoi offrir de très nombreuses heures de jeu.