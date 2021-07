Jeux PS+ juillet 2021

Call of Duty: Black Ops 4

WWE 2K Battlegrounds

A Plague Tale: Innocence

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement suretpour ce mois deDéveloppé par Treyarch et édité par Activision, Black Ops 4 a connu un fort succès, mais a été critiqué notamment à cause de ses DLC. Toutefois, cela n'a pas empêché les joueurs de s'affronter en ligne et profiter d'un mode zombie, toujours aussi cher aux yeux de la communauté. Blackout, la première expérience battle royale de la franchise, est également disponible. Il s'agit également du premier Call of Duty sans mode histoire.sera disponible pour les membres du PS Plus dès le 6 juillet.Développé par Saber Interactive et édité par 2K Games, WWE 2K Battlegrounds est un jeu de catch cartoonesque, dans lequel les superstars de la discipline peuvent s'affronter sur le ring. Un mode histoire est disponible, tout comme la possibilité de s'affronter en ligne pour défier les meilleurs joueurs.sera disponible pour les membres du PS Plus dès le 6 juillet.Développé par le studio bordelais Asobo et édité par Focus Home Interactive, A Plague Tale: Innocence a très vite séduit les joueurs par son histoire profonde, nous plongeant en plein XIV siècle, en plein cœur de la peste noire. Nous y incarnons Amicia, une orpheline qui va devoir survivre avec son frère, Hugo, malade, tout en étant poursuivis par l'Inquisition. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test ici sera disponible pour les membres du PS Plus dès le 6 juillet, uniquement sur PS5.