Bully 2 : Son créateur révèle enfin pourquoi la suite tant attendue n'a jamais vu le jour

Après des années de rumeurs et d'attente, le cofondateur de Rockstar Games, Dan Houser, explique pourquoi Bully 2 n'a jamais été développé malgré l'énorme popularité du jeu culte sorti en 2006.
Depuis près de vingt ans, la communauté espère le retour de Bully
, jeu culte de Rockstar sorti en 2006. Considéré comme une adaptation miniature et irrévérencieuse de la formule Grand Theft Auto
, il a marqué les esprits par son univers unique de pensionnat. Pourtant, malgré son succès critique et une base de fans fidèle, Bully 2 n'a jamais vu le jour
. Lors du LA Comic Con, Dan Houser a enfin expliqué pourquoi.
Un projet abandonné pour des raisons de « bande passante »
Interrogé par IGN, Dan Houser a été clair, la principale raison pour laquelle Bully 2 n'a jamais été développé tient à un manque de ressources
.
Je pense que c'était simplement des problèmes de bande passante. Quand vous avez une petite équipe créative et un noyau de direction limité, vous ne pouvez pas faire tous les projets que vous souhaitez.
À l'époque, le studio concentrait ses forces sur des productions colossales comme GTA V
puis Red Dead Redemption 2
, qui a nécessité près de huit années de développement. Résultat, impossible de mener de front un jeu de l'ampleur de GTA ou Red Dead et un autre projet comme Bully 2
.
Bully, un ovni culte dans le catalogue Rockstar
Sorti en 2006 sur PlayStation 2, Bully proposait une expérience atypique, celle de reprendre les codes du monde ouvert de Rockstar et les transposer dans un pensionnat
, où le joueur incarnait un adolescent insolent jonglant entre bagarres, classes et missions farfelues.
Le titre a rapidement acquis un statut culte grâce à son ton irrévérencieux et sa liberté de jeu, mais il n'a jamais eu droit à une suite, contrairement à d'autres licences phares de Rockstar, malgré l'attente des joueurs. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs sur une suite ou un remaster du premier ont vu le jour, ce qui mettait, à chaque fois, la communauté en émois. Malheureusement, la firme n'a, pour l'heure, toujours aucun projet de prévu.
Aujourd'hui, Dan Houser dirige Absurd Ventures
, son nouveau studio multimédia et sa philosophie diffère de celle de Rockstar. Plutôt que de concentrer toute son énergie sur une seule licence tentaculaire, il cherche à développer plusieurs projets simultanément avec des équipes plus réduites
.
Chez Absurd, nous travaillons sur deux projets avec une petite équipe. L'objectif est de réfléchir à la manière de les mener de front tout en maintenant leur progression.
Le studio a déjà annoncé un jeu en monde ouvert encore en développement précoce, mais également d'autres univers narratifs déclinés sur plusieurs supports. Une manière pour Houser de retrouver la créativité qui a marqué ses débuts, notamment avec des projets comme Bully ou Red Dead Redemption
.
commentaire (1)
Même si ça aurait pu être cool il faut respecter le choix, en plus rien ne dit que la suite aurait été bien même si c'est rockstar et qu'en général leur jeux sont bien