Bully 2 : Son créateur révèle enfin pourquoi la suite tant attendue n'a jamais vu le jour

Après des années de rumeurs et d'attente, le cofondateur de Rockstar Games, Dan Houser, explique pourquoi Bully 2 n'a jamais été développé malgré l'énorme popularité du jeu culte sorti en 2006.

Un projet abandonné pour des raisons de « bande passante »

Je pense que c'était simplement des problèmes de bande passante. Quand vous avez une petite équipe créative et un noyau de direction limité, vous ne pouvez pas faire tous les projets que vous souhaitez.

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Bully, un ovni culte dans le catalogue Rockstar











Chez Absurd, nous travaillons sur deux projets avec une petite équipe. L'objectif est de réfléchir à la manière de les mener de front tout en maintenant leur progression.

Depuis près de vingt ans,, jeu culte de Rockstar sorti en 2006. Considéré comme une adaptation miniature et irrévérencieuse de la formule, il a marqué les esprits par son univers unique de pensionnat. Pourtant, malgré son succès critique et une base de fans fidèle,. Lors du LA Comic Con, Dan Houser a enfin expliqué pourquoi.Interrogé par IGN, Dan Houser a été clair,À l'époque, le studio concentrait ses forces sur des productions colossales commepuis, qui a nécessité près de huit années de développement. Résultat,Sorti en 2006 sur PlayStation 2, Bully proposait une expérience atypique, celle de, où le joueur incarnait un adolescent insolent jonglant entre bagarres, classes et missions farfelues.Le titre a rapidement acquis un statut culte grâce à son ton irrévérencieux et sa liberté de jeu, mais il n'a jamais eu droit à une suite, contrairement à d'autres licences phares de Rockstar, malgré l'attente des joueurs. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs sur une suite ou un remaster du premier ont vu le jour, ce qui mettait, à chaque fois, la communauté en émois. Malheureusement, la firme n'a, pour l'heure, toujours aucun projet de prévu.Aujourd'hui, Dan Houser dirige, son nouveau studio multimédia et sa philosophie diffère de celle de Rockstar. Plutôt que de concentrer toute son énergie sur une seule licence tentaculaire, il cherche à développerLe studio a déjà annoncé un jeu en monde ouvert encore en développement précoce, mais également d'autres univers narratifs déclinés sur plusieurs supports. Une manière pour Houser de retrouver la créativité qui a marqué ses débuts,