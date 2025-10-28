Bully s'offre un mode Online dans la lignée de celui de GTA



le 28 octobre 2025 à 17h02 Publié par Justine Manchuelle le 28 octobre 2025 à 17h02

Contrairement à son illustre grand frère, Bully ne possède pas de mode Online multijoueur. Mais un YouTubeur et développeur talentueux a décidé de donner vie à ce projet et de quoi patienter en attendant la suite du titre.