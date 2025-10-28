Bully s'offre un mode Online dans la lignée de celui de GTA

Contrairement à son illustre grand frère, Bully ne possède pas de mode Online multijoueur. Mais un YouTubeur et développeur talentueux a décidé de donner vie à ce projet et de quoi patienter en attendant la suite du titre.
Alors que les joueurs ont perdu tout espoir de voir arriver Bully 2, le premier opus (imaginé par les créateurs de GTA) célébrera son 20e anniversaire en 2026.
À l'heure où la nostalgie est plus que jamais un argument pour ramener les joueurs sur leurs titres d'enfance ou d'adolescence, certains osent donc créer des mods ambitieux permettant de réunir la communauté. C'est le cas de SWEGTA, un développeur qui a annoncé sur sa chaîne YouTube la création d'un mod Online pour Bully
.
Le monde de Bully comme vous ne l'avez jamais vu, livré avec option rats géants armés
Inspiré par le monde ouvert du jeu de 2006, le YouTubeur accompagné d'une équipe de passionnés a imaginé une toute nouvelle manière de jouer à Bully
. Le mode est présenté comme « un hybride de jeu libre et structuré, soutenu par une économie et un système d'inventaire intégrés permettant aux joueurs de gagner de l'argent, d'acheter des maisons, des véhicules, des armes et d'autres objets
. »
Dans celui-ci, les joueurs peuvent rejoindre leurs amis dans des mini-jeux, participer à des courses complètement déjantées,
se plonger dans des scénarios de jeux de rôle et même profiter d'une mode FPS où vous incarnez des rats armés.
D'ailleurs, les joueurs peuvent déjà avoir un aperçu des possibilités en jeu via un trailer de présentation.
Le mod Online de Bully déployé de manière limitée en décembre, mais accessible uniquement à cette condition
S'il est toujours en développement, ce mod Online de Bully sera lancé courant décembre
. Cette première étape offrir tout d'abord un accès anticipé, mais aussi des commentaires exclusifs sur la réalisation du projet et des vidéos des coulisses. Mais pour en profiter, il faudra impérativement supporter les créateurs sur Ko-Fi.
Il faut donc débourser au moins 8 dollars (soit un peu moins de 7 euros)
pour accéder en avant-première à ce mod Online.
Allez-vous tenter l'expérience, attendre le lancement global de ce mode Online ou espérez-vous secrètement que le projet Bully 2 soit relancé ? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaires !
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