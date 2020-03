Bully : Un nouvelle mise à jour permet d'y jouer sans crash

Un nouveau patch correctif est enfin disponible pour le jeu de Rockstar, Bully, et permet de rectifier le problème de crash que plusieurs joueurs rencontraient.

Si vous aimez le géant studio américain, vous devez sans aucun doute connaître sa licence phare Grand Theft Auto , mais aussi Red Dead Redemption ou encore. Cette dernière, moins connue, a su conquérir le public deet de nombreux adeptes rêvent d'une suite avec un Bully 2. Cependant et malgré plusieurs rumeurs , les fans attendent toujours... Mais afin de pallier cette attente interminable, certains joueurs ont décidé de ne pas lâcher le premier opus et continuent d'y jouer.Sorti en 2006 sur PlayStation 2,vous permet d'incarner, un jeune adolescent de 15 ans véritablement peu fréquentable. Fraîchement arrivé dans un nouveau lycée, il s'est vite rendu compte que plusieurs groupes d'élèves étaient formés : les caïds, les fayots, les sportifs, les bourges et les blousons noirs. Comme tout nouvel élève, c’est avec les caïds que Jimmy va avoir ses premiers problèmes et contre toute attente, il va s'allier avec les fayots et tenter de lutter contre ces caïds., qui est disponible également sur PC, n'était plus vraiment opérationnel et plusieurs joueurs rencontraient des problèmes quand ils voulaient y jouer : problème de sauvegarde, jeu saccadé ou encore plantage. Cependant,. Publiée par, cette troisième mise à jour, qui est pour l'instant en version bêta, apporte son lot de corrections. Co-développée avec l'utilisateur, il s'agit de la mise à jour la plus importante publiée à ce jour.Ce nouveau correctif corrige certaines fuites de mémoire qui ont tourmenté le jeu deet corrige certains plantages survenus dans Windows 10. De plus, il améliore l'expérience de jeu en proposant une cadence d'images plus poussée et en corrigeant quelques autres problèmes rencontrés comme l'audio. Disponible sur cette page , le téléchargement est gratuit.