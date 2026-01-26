Rockstar refuse de faire Bully 2 alors un petit studio prend la relève avec audace

Depuis près de vingt ans, les fans de Rockstar réclament désespérément une suite à Bully. Si le studio reste muet, un développeur indépendant a décidé de prendre les choses en main avec Agefield High, un hommage assumé qui promet de raviver la nostalgie des années 2000.

Une lettre d'amour aux années 2000

Replongez dans vos années lycée, à Agefield. On est au début des années 2000, et il reste trois mois avant les grandes vacances. C'est donc le moment où jamais de vous REBELLER avec vos copains, de séduire celle qui t'a fait craquer et de mettre l'école sens dessus dessous !











Entre American Pie et Bully











Une durée de vie condensée

Le vide laissé par Rockstar Games depuis la sortie de Canis Canem Edit, plus connu sous le nom de Bully, en 2006 est immense. Alors que les rumeurs d'une suite officielle s'évaporent année après année, le salut pourrait venir de la scène indépendante. Sur Steam,. Prévu pour le deuxième trimestre 2026, ce titre ne cache pas ses ambitions et propose une véritable alternative pour ceux qui désespèrent de revoir un jour une simulation de vie scolaire aussi irrévérencieuse.Le jeu vous place dans la peau de Sam,. L'objectif est clair, se faire un nom et devenir une légende de l'établissement aux côtés de vos amis Kale et Axel. Le studio Refugium Games ne s'en cache pas, l'inspiration vient directement des classiques de l'époque et cherche à capturer l'essence de cette période charnière. Le développeur décrit son projet ainsi :Le titre proposera un système temporel complet, incluant la sonnerie des cours en semaine, bien que le joueur ait la liberté totale de les sécher pour explorer les environs. Le monde ouvert promet une certaine variété avec le campus du lycée, deux quartiers résidentiels distincts, un centre-ville animé et même une zone rurale pour varier les plaisirs.L'aspect le plus quitte ou double du projet réside sans doute dans son ton. Les développeurs insistent lourdement sur l'influence des comédies adolescentes du début du millénaire, évoquant implicitement l'atmosphère de films comme American Pie. Si l'humour provocatif et cru peut séduire par pure nostalgie, il constitue un terrain glissant qui nécessite une écriture particulièrement fine pour ne pas tomber dans la vulgarité gratuite ou le malaise.Contrairement aux productions gargantuesques actuelles qui exigent des centaines d'heures,. La campagne principale est estimée entre 8 et 10 heures, ce qui reste cohérent avec la quinzaine d'heures du Bully original. Avec 32 missions principales, 15 quêtes secondaires et deux fins distinctes, le jeu semble privilégier le rythme au remplissage inutile.Il faudra toutefois patienter jusqu'au printemps, étant donné que. De plus amples informations seront communiquées prochainement.