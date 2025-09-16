Multijoueur Borderlands 4 : Comment y jouer avec ses amis en coopération en ligne ?

Nous vous expliquons comment jouer à Borderlands 4 en coopération en ligne avec vos amis, que vous soyez sur la même plateforme de jeu ou non.

Comment jouer avec des amis à Borderlands 4, en coopération en ligne ?

Inviter et rejoindre des amis venant de la même plateforme

Inviter et rejoindre des amis venant de différentes plateformes

Cliquez sur SHiFT depuis le menu principal de Borderlands 4.

Sélectionnez l'onglet « Amis ».

Allez dans « Recherche ».

Entrez le pseudonyme SHiFT de votre ami/vos amis.

Une fois que vos amis auront accepté votre demande, ils apparaîtront dans la liste « Amis ».

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur leur nom et les inviter à rejoindre votre groupe.





À lire également Écran scindé Borderlands 4 : Comment y jouer en coopération locale ?

Comme vous le savez probablement déjà,propose une aventure jouable à plusieurs, grâce àainsi qu'en local. De ce fait, il est tout à fait possible de, que vous soyez tous sur la même plateforme de jeu ou non (le cross-play étant disponible). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Dans ce qui suit, nous vous expliquonsSi vous souhaitez profiter deet que vous êtes tous sur la même plateforme, l'opération à réaliser n'est pas très compliquée. Il vous suffit de lancer votre jeu et d'atteindre le menu principal. Là, vous devriez voir, dans un encart sur la droite, votre liste d'amis, incluant les personnes que vous avez ajoutées sur votre console ou sur votre PC. Cliquez, alors, sur leur nom et invitez-les à rejoindre votre groupe, puis démarrez votre aventurePour ce qui est de, la procédure à suivre est un tantinet plus longue. Notons, d'ailleurs, qu'il est impératif de posséder un compte SHiFT et de l'avoir lié à votre compte PSN, Xbox ou bien Steam. Il faut également avoir activé le cross-play (ou jeu inter-plateforme) dans « Paramètres session ». Si ces prérequis sont respectés, voici comment faire pourVous savez, à présent, comment. Si vous êtes intéressé par l'écran scindé, sachez que nous vous expliquons comment profiter de Borderlands 4 en coopération locale dans un article dédié.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre de Gearbox Software arrive en octobre 2025.