Multijoueur Borderlands 4 : Comment y jouer avec ses amis en coopération en ligne ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2025 à 18h12
Nous vous expliquons comment jouer à Borderlands 4 en coopération en ligne avec vos amis, que vous soyez sur la même plateforme de jeu ou non.
Multijoueur Borderlands 4 : Comment y jouer avec ses amis en coopération en ligne ?
Comme vous le savez probablement déjà, Borderlands 4 propose une aventure jouable à plusieurs, grâce à la coopération en ligne ainsi qu'en local. De ce fait, il est tout à fait possible de parcourir ce nouvel opus Borderlands avec des amis, que vous soyez tous sur la même plateforme de jeu ou non (le cross-play étant disponible). Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment jouer à Borderlands 4 avec vos amis, en coopération en ligne.

Comment jouer avec des amis à Borderlands 4, en coopération en ligne ?

Inviter et rejoindre des amis venant de la même plateforme 

Si vous souhaitez profiter de la coopération en ligne pour parcourir Borderlands 4 avec vos amis et que vous êtes tous sur la même plateforme, l'opération à réaliser n'est pas très compliquée. Il vous suffit de lancer votre jeu et d'atteindre le menu principal. Là, vous devriez voir, dans un encart sur la droite, votre liste d'amis, incluant les personnes que vous avez ajoutées sur votre console ou sur votre PC. Cliquez, alors, sur leur nom et invitez-les à rejoindre votre groupe, puis démarrez votre aventure Borderlands 4 en multijoueur.

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Inviter et rejoindre des amis venant de différentes plateformes

Pour ce qui est de la coopération en ligne avec des amis provenant d'autres plateformes de jeu, la procédure à suivre est un tantinet plus longue. Notons, d'ailleurs, qu'il est impératif de posséder un compte SHiFT et de l'avoir lié à votre compte PSN, Xbox ou bien Steam. Il faut également avoir activé le cross-play (ou jeu inter-plateforme) dans « Paramètres session ». Si ces prérequis sont respectés, voici comment faire pour jouer avec vos amis à Borderlands 4 : 
  • Cliquez sur SHiFT depuis le menu principal de Borderlands 4.
  • Sélectionnez l'onglet « Amis ».
  • Allez dans « Recherche ».
  • Entrez le pseudonyme SHiFT de votre ami/vos amis.
  • Une fois que vos amis auront accepté votre demande, ils apparaîtront dans la liste « Amis ».
  • Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur leur nom et les inviter à rejoindre votre groupe.
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Vous savez, à présent, comment jouer à Borderlands 4 avec vos amis en coopération en ligne. Si vous êtes intéressé par l'écran scindé, sachez que nous vous expliquons comment profiter de Borderlands 4 en coopération locale dans un article dédié.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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