Écran scindé Borderlands 4 : Comment y jouer en coopération locale ?

Si vous souhaitez jouer en écran scindé à Borderlands 4, sachez que nous vous expliquons comment profiter du jeu en coopération locale.

Comment jouer en coopération locale/écran scindé à Borderlands 4 ?

Lancez Borderlands 4 depuis votre console.

Une fois au menu principal, connectez la deuxième manette et sélectionnez un profil de joueur.

Cliquez, ensuite, sur la touche liée à « Rejoindre écran scindé » (tout en bas à droite).

Le deuxième joueur doit, dès lors, accepter les différents volets informatifs liés aux conditions d'utilisation et politique de confidentialité.





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Comme vous le savez probablement déjà,dispose d'une dimension multijoueur et propose, plus précisément, une aventure pouvant être parcourue enet en ligne. Il se peut que vous souhaitiez donc jouer au dernier opus Borderlands en, mais que vous ne sachiez pas comment faire.Dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin que vous puissiez y jouer avec votre ami sur une seule et même console.Avant tout, remarquons queest seulement disponible sur PS5 et Xbox Series. Vous ne pouvez donc pas y jouerdepuis la Nintendo Switch 2 ou bien depuis le PC. Pour celles et ceux étant sur ces deux plateformes, seule la coopération en ligne est donc disponible. Évidemment, pour profiter de cette fonctionnalité multijoueur sur PS5 et Xbox Series, il convient, bien évidemment, de posséder deux manettes, afin que chaque joueur ait un contrôleur en main.Si cela est bien le cas, voici la marche à suivre pourVous pouvez, à présent,, grâce à. Comme dit précédemment, cela vous permet de découvrir le nouvel opus de la célèbre franchise de Gearbox Software avec votre ami, depuis la même console. Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à sélectionner votre classe (personnage jouable) et partir explorer la planète de Kairos, aux côtés d'un des Chasseurs de l'Arche.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du soft est prévue pour le 3 octobre 2025.