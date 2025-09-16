Écran scindé Borderlands 4 : Comment y jouer en coopération locale ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2025 à 10h31
Si vous souhaitez jouer en écran scindé à Borderlands 4, sachez que nous vous expliquons comment profiter du jeu en coopération locale.
Écran scindé Borderlands 4 : Comment y jouer en coopération locale ?
Comme vous le savez probablement déjà, Borderlands 4 dispose d'une dimension multijoueur et propose, plus précisément, une aventure pouvant être parcourue en coopération en local et en ligne. Il se peut que vous souhaitiez donc jouer au dernier opus Borderlands en écran scindé, mais que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous indiquons comment jouer en coopération locale, et donc en écran scindé, à Borderlands 4, afin que vous puissiez y jouer avec votre ami sur une seule et même console.

Comment jouer en coopération locale/écran scindé à Borderlands 4 ?

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Avant tout, remarquons que la coopération locale de Borderlands 4 est seulement disponible sur PS5 et Xbox Series. Vous ne pouvez donc pas y jouer en écran scindé depuis la Nintendo Switch 2 ou bien depuis le PC. Pour celles et ceux étant sur ces deux plateformes, seule la coopération en ligne est donc disponible. Évidemment, pour profiter de cette fonctionnalité multijoueur sur PS5 et Xbox Series, il convient, bien évidemment, de posséder deux manettes, afin que chaque joueur ait un contrôleur en main.

Si cela est bien le cas, voici la marche à suivre pour jouer à Borderlands 4 en coopération locale/écran scindé
  • Lancez Borderlands 4 depuis votre console.
  • Une fois au menu principal, connectez la deuxième manette et sélectionnez un profil de joueur.
  • Cliquez, ensuite, sur la touche liée à « Rejoindre écran scindé » (tout en bas à droite).
  • Le deuxième joueur doit, dès lors, accepter les différents volets informatifs liés aux conditions d'utilisation et politique de confidentialité.
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Vous pouvez, à présent, profiter de Borderlands 4 en écran scindé, grâce à la coopération en local. Comme dit précédemment, cela vous permet de découvrir le nouvel opus de la célèbre franchise de Gearbox Software avec votre ami, depuis la même console. Il ne vous reste, dès lors, plus qu'à sélectionner votre classe (personnage jouable) et partir explorer la planète de Kairos, aux côtés d'un des Chasseurs de l'Arche.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du soft est prévue pour le 3 octobre 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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spleen (invité) Le 28/02/2026 à 09:37

C'est mignon tout ça mais c'est pas aussi simple sur xbox S. Il faut créer/connecter un compte microsoft pour la 2e manette car le mode invité ne fonctionne pas.