Difficulté Borderlands 4 : Laquelle choisir pour bien débuter son aventure à Kairos ?

Si vous ne savez pas quelle difficulté choisir sur Borderlands 4, sachez que nous vous partageons quelques informations et conseils qui pourraient vous être utiles.
Pour leur aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche, sur Borderlands 4
, les joueurs et les joueuses ont le choix entre plusieurs modes de difficulté
. Cette pluralité permet notamment à chacun de profiter de l'expérience qui lui convient le plus. Cependant, il se peut qu'en débutant votre aventure, vous ne sachiez pas laquelle choisir.
C'est pourquoi, nous vous apportons, ci-dessous, quelques explications et conseils qui pourraient vous aider à choisir un mode de difficulté sur Borderlands 4
.
Quelle difficulté choisir sur Borderlands 4 ?
Les modes de difficulté sur Borderlands 4
En lançant une nouvelle partie sur Borderlands 4
, la communauté doit nécessairement opter pour l'un des trois modes de difficulté
proposés. D'ailleurs, en fonction, certains éléments, tels que les dégâts subis et les affinités élémentales, changent d'un niveau de difficulté
à un autre. Ajoutons également qu'après avoir terminé l'histoire principale de Borderlands 4
, vous débloquerez la difficulté Chasseur Ultimate, mais nous nous concentrons sur les trois premiers dans ce qui suit.
- Mode de difficulté Facile : « Si vous préférez vous concentrer sur l'histoire ».
- Dégâts subis : -20 %.
- Affinités élémentales moins importantes.
- Mode de difficulté Normal : « Si vous êtes à la recherche d'une expérience équilibrée ».
- Mode de difficulté Difficile : « Si vous recherchez un vrai défi ».
- Dégâts subis : +10 %.
- Argent : +10 %.
- La qualité du butin augmente.
- Affinités élémentales plus importantes.
Quel mode de difficulté sélectionner sur Borderlands 4 ?
Ainsi, et comme vous l'aurez compris grâce aux intitulés de chaque mode de difficulté de Borderlands 4
, Facile s'adresse à tous les joueurs et les joueuses désirant profiter pleinement du scénario, et ce, sans éprouver trop de difficulté. La difficulté
Normale s'adresse, quant à elle, à celles et ceux qui veulent une expérience équilibrée.
En revanche, les personnes désirant un véritable challenge peuvent lancer une partie de Borderlands 4
en difficulté
Difficile. Toutefois, il faut savoir que les dégâts subis sont plus importants, bien que le gain d'argent et la qualité du loot le soient également. Il faudra, en outre, bien faire attention aux affinités élémentales, pour en tirer parti au mieux.
Étant donné que la difficulté
Chasseur Ultime ne se débloque qu'après avoir terminé une run, il est nécessaire de la sélectionner pour une deuxième, voire recommandé pour une troisième partie. D'ailleurs, afin de vous aider pour votre périple sur la planète Kairos, sachez que nous vous partageons quelques astuces pour maîtriser au mieux le looter-shooter de Gearbox Software et 2K.
Pour conclure, rappelons que Borderlands 4
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le titre arrive sur Nintendo Switch 2 au début du mois d'octobre 2025.
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