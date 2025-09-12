Borderlands 4 : Quelques astuces essentielles pour maîtriser le looter-shooter de Gearbox

Pour mieux appréhender Borderlands 4, nous vous proposons quelques astuces dans le but de ne pas être perdu et de profiter au maximum de l'expérience, le plus tôt possible dans cette nouvelle aventure.
Borderlands 4
est enfin là et offre une nouvelle aventure aux joueurs, sur la planète de Kairos. Si les amoureux de la franchise n'auront pas de mal à se mettre en selle et comprendre le gameplay, les nouveaux joueurs ou ceux n'ayant pas énormément joué à la licence pourraient être perdus ou ne pas profiter de toutes les subtilités du jeu. C'est pourquoi nous vous avons préparé une petite liste de conseils pour maitriser au mieux Borderlands 4
.
Quelques conseils pour bien démarrer dans Borderlands 4
Même s'il n'est pas un jeu difficile, Borderlands 4 possède ses spécificités
et les joueurs ne pensent pas forcément à tout lors des premières heures de jeu. Pour gagner du temps et être prêt plus tôt,, voici donc des petites astuces à mettre en place au cours de votre aventure.
Les affinités élémentaires sont plus importantes que jamais
Les dégâts élémentaires ont toujours joué un rôle dans la série, mais Borderlands 4 pousse encore plus loin cette mécanique. Chaque Chasseur de l'Arche dispose d'affinités particulières. Par exemple, Vex, la Sirène, peut manier tous les éléments de façon équilibrée, tandis que Harlowe inflige des dégâts supérieurs avec le Cryo et le Rayonnement. Adapter votre build ou vos armes à l'élément le plus efficace contre les faiblesses ennemies peut transformer un combat difficile en promenade.
Activez les Silos pour faciliter vos déplacements
Borderlands 4 est un monde ouvert bien plus important et vaste que ses prédécesseurs. Si les grandes villes proposent des points de voyage rapide, ils sont rares ailleurs. Prenez donc le temps d'activer les Silos.
Ils servent de refuges et de voyages rapides, et vous éviteront de longues marches lors de vos quêtes secondaires.
Écho-4 : un compagnon aussi adorable qu'utile
Si vous êtes perdu, invoquez Echo-4. Sa capacité « Écho-location » trace un chemin lumineux vers votre objectif. Un outil pratique qui vous fera gagner un temps précieux dans vos missions d'exploration. Il permet aussi de mettre en avant certaines choses, comme des coffres rares ou des activités.
N'ignorez pas vos compétences
Chaque Chasseur possède des compétences puissantes, souvent sous-estimées par les joueurs. N'attendez pas le moment « parfait », utilisez-les régulièrement. Avec Rafa, par exemple, vous éliminerez rapidement vos ennemis et sa compétence se rechargera assez vite. Inutile de patienter jusqu'à un boss ou un moment critique.
Gérez mieux votre inventaire
Avec des limitations de stockage sévères en début de partie, l'inventaire peut vite saturer. Utilisez le marqueur de camelotes
pour vendre automatiquement les armes inutiles et arrêtez-vous à chaque distributeur pour vider vos poches. Cela vous évitera d'avoir à jongler en plein combat.
Profitez des nouveaux mouvements
Borderlands 4 introduit une panoplie de déplacements inédits : double saut, sprint, escalade, nage, planeur, grappin
. Ces mouvements rendent l'exploration plus rapide et les combats plus dynamiques. Attention toutefois, le grappin peut vous transformer en cible facile, privilégiez le dash pour rester mobile.
Ne négligez pas vos modes de tir alternatifs
La majorité des armes dispose désormais d'un mode de tir secondaire
. Celui-ci peut radicalement changer leur efficacité en ajoutant des fusées intégrées, des projectiles à zone d'effet, des munitions spéciales avec des dégâts élémentaires... Testez-les pour découvrir des combos redoutables et surprendre vos ennemis.
Prenez le temps de faire les missions secondaires
Pour monter facilement en niveau, ne négligez pas les missions annexes. Celles-ci ne sont pas très difficiles, restent très sympathiques tout en permettant de récupérer de l'XP et potentiellement de nouvelles armes.
Avec ces astuces pour Borderlands 4
, vous aurez toutes les cartes en main pour bien débuter, optimiser vos combats et tirer profit de chaque nouveauté. Entre gestion de l'inventaire, maîtrise des éléments et exploration facilitée par vos nouveaux mouvements, Gearbox offre ici l'épisode le plus riche et le plus dynamique de la saga.
commentaire (1)
Je vient de terminer la campagne principal, avec une TRES mauvaise surprise: j'ai pris mon temps, j'ai fait comme je fait a chaque fois dans les mondes ouvert, explorer la map, fait les quetes secondaire, etc... sauf que du coup je suis arriver niveau 50 très tot dans l'aventure. Et une fois a la fin de la campagne on débloque les niveaux de endgame. Je pensais naivement que l'xp gagné aprés le lvl 50 serais stocké, mais meme pas, j'ai donc perdu des 10 d'heures de jeux en terme d'xp... donc mon conseil c'est: ne faites SURTOUT pas les quetes secondaire et ne faite que la quete principal, histoire de ne pas vous faire avoir comme moi...