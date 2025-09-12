Borderlands 4 : Quelques astuces essentielles pour maîtriser le looter-shooter de Gearbox

Pour mieux appréhender Borderlands 4, nous vous proposons quelques astuces dans le but de ne pas être perdu et de profiter au maximum de l'expérience, le plus tôt possible dans cette nouvelle aventure.

Quelques conseils pour bien démarrer dans Borderlands 4

Les affinités élémentaires sont plus importantes que jamais

Activez les Silos pour faciliter vos déplacements

Écho-4 : un compagnon aussi adorable qu'utile

N'ignorez pas vos compétences

Gérez mieux votre inventaire

Profitez des nouveaux mouvements

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Ne négligez pas vos modes de tir alternatifs

Prenez le temps de faire les missions secondaires

est enfin là et offre une nouvelle aventure aux joueurs, sur la planète de Kairos. Si les amoureux de la franchise n'auront pas de mal à se mettre en selle et comprendre le gameplay, les nouveaux joueurs ou ceux n'ayant pas énormément joué à la licence pourraient être perdus ou ne pas profiter de toutes les subtilités du jeu. C'est pourquoi nous vous avons préparéMême s'il n'est pas un jeu difficile,et les joueurs ne pensent pas forcément à tout lors des premières heures de jeu. Pour gagner du temps et être prêt plus tôt,, voici donc des petites astuces à mettre en place au cours de votre aventure.Les dégâts élémentaires ont toujours joué un rôle dans la série, mais Borderlands 4 pousse encore plus loin cette mécanique. Chaque Chasseur de l'Arche dispose d'affinités particulières. Par exemple, Vex, la Sirène, peut manier tous les éléments de façon équilibrée, tandis que Harlowe inflige des dégâts supérieurs avec le Cryo et le Rayonnement. Adapter votre build ou vos armes à l'élément le plus efficace contre les faiblesses ennemies peut transformer un combat difficile en promenade.Borderlands 4 est un monde ouvert bien plus important et vaste que ses prédécesseurs. Si les grandes villes proposent des points de voyage rapide, ils sont rares ailleurs. Prenez donc le temps d'activer les SilosIls servent de refuges et de voyages rapides, et vous éviteront de longues marches lors de vos quêtes secondaires.Si vous êtes perdu, invoquez Echo-4. Sa capacité « Écho-location » trace un chemin lumineux vers votre objectif. Un outil pratique qui vous fera gagner un temps précieux dans vos missions d'exploration. Il permet aussi de mettre en avant certaines choses, comme des coffres rares ou des activités.Chaque Chasseur possède des compétences puissantes, souvent sous-estimées par les joueurs. N'attendez pas le moment « parfait », utilisez-les régulièrement. Avec Rafa, par exemple, vous éliminerez rapidement vos ennemis et sa compétence se rechargera assez vite. Inutile de patienter jusqu'à un boss ou un moment critique.Avec des limitations de stockage sévères en début de partie, l'inventaire peut vite saturer. Utilisez le marqueur de camelotespour vendre automatiquement les armes inutiles et arrêtez-vous à chaque distributeur pour vider vos poches. Cela vous évitera d'avoir à jongler en plein combat.Borderlands 4 introduit une panoplie de déplacements inédits :. Ces mouvements rendent l'exploration plus rapide et les combats plus dynamiques. Attention toutefois, le grappin peut vous transformer en cible facile, privilégiez le dash pour rester mobile.La majorité des armes dispose désormais d'un. Celui-ci peut radicalement changer leur efficacité en ajoutant des fusées intégrées, des projectiles à zone d'effet, des munitions spéciales avec des dégâts élémentaires... Testez-les pour découvrir des combos redoutables et surprendre vos ennemis.Pour monter facilement en niveau, ne négligez pas les missions annexes. Celles-ci ne sont pas très difficiles, restent très sympathiques tout en permettant de récupérer de l'XP et potentiellement de nouvelles armes.Avec ces, vous aurez toutes les cartes en main pour bien débuter, optimiser vos combats et tirer profit de chaque nouveauté. Entre gestion de l'inventaire, maîtrise des éléments et exploration facilitée par vos nouveaux mouvements, Gearbox offre ici l'épisode le plus riche et le plus dynamique de la saga.