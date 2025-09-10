Borderlands 4 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2025 à 11h36
La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Borderlands 4. Nous vous donnons la réponse.
Borderlands 4 sort-il sur PS4 et Xbox One ?
Développé par Gearbox Software et édité par 2K, Borderlands 4 débarque au début du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait, si Borderlands 4 arrive sur la précédente génération de consoles, à savoir sur PS4 et Xbox One.

Borderlands 4 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est, malheureusement, négative : Borderlands 4 ne se rendra pas disponible sur PS4 et Xbox One. Depuis sa toute première annonce, puis à travers les différentes communications suivantes, Gearbox Software a, effectivement, précisé que Borderlands 4 sort en septembre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus de PC.

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Remarquons, à ce propos, que ledit studio de développement a, notamment, partagé cette information via une FAQ sur le site officiel du jeu : « Borderlands 4 sera lancé le 12 septembre 2025 sur PC via Steam et le Store Epic Games, PlayStation 5 et Xbox Series X/S ! Il débarque également sur Nintendo Switch 2 plus tard en 2025 [3 octobre] ».

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Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel opus Borderlands doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).

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En guise de conclusion, rappelons que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur diverses plateformes ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :
  • PC (Steam) :
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    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • Xbox
    • Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BECQUILLE (invité) Le 02/10/2025 à 08:39

Fait C.... ont a pas tous les moyens de se payer des PC de gamer et les dernières consoles. Ça fait C.... en ... En tout cas j'espère pouvoir jouer d'ici ma retraite... dans 13 ans...lolll...