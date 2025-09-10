La communauté se demande si des versions PS4 et Xbox One sont prévues pour Borderlands 4. Nous vous donnons la réponse.

Borderlands 4 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Développé par Gearbox Software et édité par 2K,débarque au début du mois de septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, de ce fait,Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que. Depuis sa toute première annonce, puis à travers les différentes communications suivantes, Gearbox Software a, effectivement, précisé quesort en septembre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, ainsi que celle de Microsoft, la Xbox Series, en plus de PC.Remarquons, à ce propos, que ledit studio de développement a, notamment, partagé cette information via une FAQ sur le site officiel du jeu : « Borderlands 4 sera lancé le 12 septembre 2025 sur PC via Steam et le Store Epic Games, PlayStation 5 et Xbox Series X/S ! Il débarque également sur Nintendo Switch 2 plus tard en 2025 [3 octobre] ».Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans ce nouvel opus Borderlands doivent nécessairement utiliser les plateformes précédemment mentionnées et ne pourront donc pas en profiter sur la précédente génération de consoles (PS4 et Xbox One).En guise de conclusion, rappelons quearrive le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur diverses plateformes ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :