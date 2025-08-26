Borderlands 4 sera le plus difficile de la série, Gearbox craint la réaction des joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 août 2025 à 17h11
Gearbox promet que Borderlands 4 sera l'épisode le plus exigeant de la saga, avec des combats de boss plus complexes et un challenge renforcé. Mais le studio reconnaît craindre que cette orientation ne rebute une partie des joueurs plus occasionnels.
Borderlands 4 sera le plus difficile de la série, Gearbox craint la réaction des joueurs
La série Borderlands a toujours cherché un équilibre entre exploration, humour et affrontements intenses. Si Borderlands 2 reste encore aujourd'hui considéré comme l'épisode ayant trouvé la meilleure alchimie, les opus suivants avaient opté pour une difficulté plus accessible. Avec Borderlands 4, attendu le 12 septembre 2025, Gearbox change de cap et assume vouloir proposer le jeu le plus dur de la franchise.

Des boss plus coriaces et des mécaniques plus complexes

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Lors d'un entretien avec Insider Gaming à la gamescom, Randy Pitchford, patron de Gearbox, a expliqué que l'équipe avait « poussé les défis beaucoup plus loin, en particulier avec les boss et leurs mécaniques », afin de rendre l'expérience plus exigeante. L'idée est d'offrir des affrontements plus mémorables, avec une dimension tactique plus poussée, quitte à s'éloigner de la formule parfois jugée trop permissive des derniers épisodes.

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Un risque pour séduire le public large

Pitchford reconnaît néanmoins que ce choix inquiète le studio. « Beaucoup de joueurs ne recherchent pas des défis profonds et difficiles ; beaucoup aiment simplement explorer les Borderlands ou passer du temps avec les personnages. » Il ajoute également être « un peu nerveux parce qu'il y a des passages de Borderlands 4 qui sont plus difficiles. Mais l'un des grands avantages du jeu, c'est que si quelque chose est trop dur, vous pouvez grinder, gagner des niveaux et devenir plus puissant. »

Un RPG qui reste fidèle à son ADN

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Malgré ce virage vers un challenge plus prononcé, Gearbox assure que l'essence de la série ne change pas. Le plaisir de progresser, de revenir plus fort et de transformer des ennemis redoutables en cibles triviales grâce au loot et à la montée en puissance reste au cœur de l'expérience. Cette philosophie pourrait rassurer les joueurs occasionnels, tout en offrant un contenu plus exigeant aux vétérans, à l'image des raids et mécaniques de type Destiny que certains fans espèrent voir apparaître.

Avec Borderlands 4, Gearbox prend donc le risque de complexifier les affrontements et relever la difficulté générale, en assumant potentiellement de perdre une partie des joueurs plus casual. Mais ce pari pourrait aussi redonner à la franchise l'intensité et la profondeur qui ont marqué ses plus grands succès. Réponse dès le 12 septembre 2025, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Matrin (invité) Le 26/08/2025 à 17:14

à voir mais ça peut être fun, y'en a marre des jeux trop faciles