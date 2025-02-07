Borderlands 4 : Sa date de sortie déterminée par celle d'un jeu rival

Borderlands 4 est l'une des sorties majeures de l'année, mais sa date de sortie est encore un mystère. Toutefois, Take-Two Interactive veut éviter la concurrence pour ce lancement.
Le quatrième opus de la saga Borderlands sera disponible courant 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series
. Cependant, 2K Games n'a pas donné de fenêtre plus précise pour le lancement du jeu. Face à ce manque d'informations, la communauté a émis de multiples hypothèses concernant la date de sortie de Borderlands 4
. Mais des informations partagées par Take-Two Interactive (propriétaire de 2K Games) suggèrent que la sortie surviendra obligatoirement après un autre jeu très attendu de l'entreprise.
La sortie de Borderlands 4 programmée un mois après l'arrivée de GTA 6 ?
Take-Two Interactive a récemment donné des précisions concernant les sorties majeures de l'année. Or, l'entreprise a précisé que Borderlands 4 sortirait après Grand Theft Auto VI.
Ce détail peut sembler anecdotique et logique car aucun titre ne souhaite être commercialisé en même temps que le titre de Rockstar Games. Néanmoins, il donne une idée de sa fenêtre de lancement, et celle-ci surviendrait, en toute logique, en fin d'année.
En effet, Take-Two Interactive prévoit de sortir GTA VI dans le courant de l'automne 2025
. Or, son mois de lancement influencera la sortie de Borderlands 4. À titre d'exemple, si GTA VI arrive dans les rayons au mois de novembre, cela signifie que le titre de 2K Games ne sortira pas avant le mois de décembre.
Le délai entre les deux sorties ne devrait pas être plus court car Take-Two Interactive souhaite espacer ses lancements, notamment entre deux titres phares.La théorie suggérant le lancement de Borderlands 4 le 13 septembre pour faire écho à la sortie de Borderlands 3 semble donc peu probable.
Mais l'impact de GTA VI est tel que les joueurs les plus impatients de poursuivre l'épopée intergalactique devront certainement patienter jusqu'à octobre au plus tôt, voire jusqu'à Noël prochain. Il faut désormais guetter la date de sortie définitive de GTA VI pour avoir une idée de la sortie du nouveau jeu Borderlands.
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