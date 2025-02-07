GTA 6 toujours prévu pour l'automne 2025, mais un report est possible

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 février 2025 à 11h32
En attendant une date de sortie et une nouvelle bande-annonce de GTA 6, Take-Two tient à rassurer les joueurs en confirmant qu'il devrait bien arriver cette année.
GTA 6 toujours prévu pour l'automne 2025, mais un report est possible
Plus d'un an après l'officialisation avec une bande-annonce de GTA 6, nous n'avons toujours pas de date de sortie exacte ni de nouvelles images d'ailleurs. Cela ne saurait tarder, puisque nous nous rapprochons de son lancement. Qui est toujours prévu pour la fin d'année, selon les dernières informations. Néanmoins, il n'est pas exclu qu'un report soit annoncé, en fonction de certains paramètres, comme l'a expliqué Take-Two, la maison-mère de Rockstar.

GTA 6 toujours prévu pour 2025, mais...

Lors de son dernier bilan financier, Take-Two Interactive a réaffirmé la sortie de GTA 6 pour l'automne 2025. Une annonce qui renforce l'anticipation autour du jeu, mais qui s'accompagne tout de même d'une mise en garde. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a reconnu dans une interview accordée à IGN qu'un « risque de retard » restait toujours possible.
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Si le studio reste confiant sur la fenêtre de sortie, l'exigence de perfection de Rockstar Games pourrait entraîner un éventuel report, comme cela a été le cas par le passé avec Red Dead Redemption 2 ou même GTA V.

Le plus grand jeu de l'histoire en approche

Avec GTA 5 ayant dépassé les 210 millions de copies vendues, son successeur est promis à un succès phénoménal. Entre son mode histoire attendu comme l'un des plus ambitieux jamais réalisés et le potentiel colossal de GTA Online, Rockstar vise une nouvelle fois un mastodonte vidéoludique. Toutefois, comme prévu, aucune version PC n'a été annoncée pour le moment. Rockstar a l'habitude de privilégier d'abord les consoles PlayStation et Xbox avant de sortir un portage PC un ou deux ans plus tard. Espérons cette fois que l'attente soit moins longue.

La prochaine étape est donc de découvrir une nouvelle bande-annonce de GTA 6 avec une date de sortie. Rockstar nous la livrera quand il sera certain de pouvoir l'assumer.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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