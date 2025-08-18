Borderlands 4 s'est inspiré de Baldur's Gate 3 et Path of Exile sur des points bien précis

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 août 2025 à 15h12
Baldur's Gate 3 et les deux opus Path of Exile ont été une source d'inspiration pour le développement de Borderlands 4.
Borderlands 4 s'est inspiré de Baldur's Gate 3 et Path of Exile sur des points bien précis
Le mois de septembre 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus Borderlands, à savoir Borderlands 4. Alors que son lancement est imminent, de plus amples informations concernant le titre ne cessent d'affluer. D'ailleurs, il y a peu de temps, l'un des développeurs de Borderlands 4 a expliqué que Baldur's Gate 3 et les deux jeux Path of Exile ont été une source d'inspiration.

Borderlands 4 puise dans Donjons & Dragons

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C'est au cours d'une interview avec Polygon que Nick Thurston, qui occupe le poste de « character designer », s'est confié à propos du Chasseur de l'Arche, Amon. Lors de l'entretien, Nick Thurston a ainsi comparé Amon à un barbare de Donjons & Dragons :
L'idée d'une brute est très satisfaisante. C'est la grosse brute stupide [Amon] qui se jette sur les gens et les écrase. C'est le barbare de Donjons et Dragons. C'est aussi très monotone, et si Borderlands est quelque chose, ce n'est certainement pas monotone. C'est constamment à multi-facettes. Donc pour Amon, il a en lui cette rage qui l'anime depuis son passé de survivant d'une secte... Mais il est aussi issu de cette secte, qui a ses croyances, et cela l'a façonné dès son plus jeune âge.
Par la suite, Nick Thurston a ajouté qu'Amon est, d'une certaine manière, un « guerrier/poète », mais surtout « un gentil géant ». La comparaison avec l'univers de Donjons & Dragons ne s'arrête, d'ailleurs, pas là.

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Baldur's Gate 3 et Path of Exile ont influencé le développement de Borderlands 4

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Comme vous le savez probablement déjà, Borderlands 4 est catégorisé comme un looter-shooter. Toutefois, le titre dispose de mécaniques issues des RPG. Sur ce point, Nick Thurston a confié que Baldur's Gate 3 et Path of Exile ont inspiré le gameplay de Borderlands 4, notamment en ce qui concerne les possibilités de builds des personnages et leur progression : 
Quand je joue à un RPG d'action, je veux atteindre la fin du jeu et infliger des milliards de dégâts, mais je veux le faire à ma façon. Dans de nombreux cas, les personnages précédents de notre licence étaient très axés sur une seule chose. Mais pour moi, il a toujours été très important que vous si vous avez un personnage vraiment cool, vous puissiez l'utiliser de différentes manières.
Reste à voir ce que cela donnera, manette en main. Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 sort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre.

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