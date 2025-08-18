Borderlands 4 s'est inspiré de Baldur's Gate 3 et Path of Exile sur des points bien précis

Borderlands 4 : Origine Anshin, virus dans le cerveau... Gearbox nous dit tout sur Loveless, le nouveau Chasseur d'Arche

Gearbox nous en a dit plus sur Loveless The Hacker, le nouveau personnage jouable de Borderlands 4. Entre son passé au sein de la corporation Anshin, sa mécanique unique de RAM et son lien fusionnel avec un virus informatique, les développeurs nous révèlent tout ce qu'il faut savoir sur ce Chasseur d'Arche d'un genre nouveau.