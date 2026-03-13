Borderlands 4 révèle la date de lancement de son Story Pack 1

Dans la feuille de route de Bordelands 4, Gearbox était resté très vague quant aux dates de lancement des contenus à venir. Mais voilà une nouvelle qui va combler les amateurs d'histoire : le Story Pack 1 arrive très bientôt.
À la toute fin du mois de janvier, Gearbox a présenté la feuille de route de Borderlands 4
ainsi que le calendrier des ajouts gratuits et payants prévus pour 2026. Afin de laisser une marge aux équipes de développement, ces nouveautés sont simplement rattachées à un trimestre, sans date plus précise.
En observant cette feuille de route, il était précisé que le Story Pack 1 du titre devait être lancé au cours du premier trimestre 2026. Quelques jours avant la date butoir, Gearbox va respecter ce délai. En effet, le développeur vient de dévoiler quand l'épopée d'Ellie serait accessible.
Lancement prévu pour la toute fin du mois de mars
Dans un billet partagé sur la page Steam du jeu
, Gearbox confirme que le Story Pack 1, « Mad Ellie et l'Arche maudite » sera disponible à partir du 26 mars 2026
.
Rappelons que les joueurs ayant acheté l'Édition Super Deluxe ou le Pack Chasseur de l'Arche de Borderlands 4 profiteront gratuitement de ce contenu additionnel
car il est inclus avec ces éléments. Pour les autres, le DLC Story Pack 1 peut être acheté séparément et peut déjà être ajouté à la liste de souhaits Steam.
Cependant, celles et ceux qui souhaitent découvrir cette histoire devront remplir certaines conditions pour pouvoir la débloquer. La description renseignée sur Steam précise que cette histoire additionnelle est « recommandée aux Chasseurs de l'Arche de niveau 13 et plus. Pour accéder à la région du Glacier Murmurant, vous devrez d'abord terminer la mission Trop-plein d'informations dans le Versant ».
Que contient le Story Pack 1 de Borderlands 4 ?
Ce Story Pack 1 vous propose d'incarner un tout nouveau Chasseur de l'Arche : C4SH le Roublard
. Ce dernier doit faire équipe avec Mad Ellie, la fille de Moxxi, afin de détruire un monolithe extraterrestre. À cette occasion, une nouvelle zone de Kairos pourra être explorée
: les étendues hostiles du Glacier Murmurant.
En complément de ce nouveau Chasseur et du Glacier Murmurant, les joueurs de Borderlands 4 pourront défier 2 boss majeurs et 16 mini-boss dans des combats inédits. Enfin, ce pack inclut son lot d'objets cosmétiques pour donner un style unique à votre héros avec des têtes, des skins de chasseur, d'armes et de véhicules.
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