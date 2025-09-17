Borderlands 4 : Randy Pitchford a un avis étonnant sur toute la haine émanant des joueurs

Tous ceux qui ont déjà fait quelque chose se disent : « Je veux faire de mon mieux et me donner à fond », que ce soit en dessinant à six ans ou en incarnant les Beatles et en écrivant « Let It Be ». Et pourtant, j'adore les Beatles. Mais il y a aussi des chansons qu'ils ont faites qui, à mon avis – et c'est totalement subjectif – sont parfois inaudibles. Alors juste parce qu'ils ont fait une chanson que je trouve mauvaise, je ne dois plus jamais faire de musique ? Non, il faut en faire plus, parce que vous pourriez faire un autre « Let It Be ».

