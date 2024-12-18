Borderlands 4 offrira un univers « plus ouvert et plus libre » que jamais

Lors des Game Awards 2024, Randy Pitchford (directeur général de Gearbox) a partagé quelques détails sur Borderlands 4 qui devraient ravir les joueurs les plus fidèles de la franchise.
Figurant parmi les titres les plus attendus de 2025, Borderlands 4
s'est dévoilé un peu plus à l'occasion des Game Awards 2024, et ce de deux façons différentes. Dans un premier temps, une première bande-annonce de gameplay
a été diffusée pendant la cérémonie. Puis, dans un second temps, les journalistes de Gamespot
ont pu échanger quelques mots avec Randy Pitchford, le président-directeur général de Gearbox Software.
Au cours de cet entretien, Randy Pitchford s'est exprimé sur le monde de ce nouvel opus et sur ses différentes limites. En effet, dans les précédents jeux de la saga, les environnements étaient assez cloisonnés
, limitant les possibilités d'exploration. Mais Borderlands 4 serait plus ouvert, offrant ainsi plus de liberté aux joueurs.
Explorez plus librement la planète Kairos dans Borderlands 4
L'histoire de Borderlands 4 prendra place sur une toute nouvelle planète : Kairos
, réputée comme étant l'une des plus dangereuses de l'univers. Le joueur pourra y incarner un chasseur parmi les 4 options disponibles. Mais ce chasseur aura un objectif clair, à savoir éliminer le Gardien du Temps, tyran qui règne sans partage sur cette planète. Kairos offrira d'ailleurs une nouveauté qui avait été mise de côté dans Borderlands 3. Il sera possible de l'explorer librement, et même d'aller au-delà de ses terres en allant jusqu'à la lune Elpis.
Cela a d'ailleurs été confirmé par Randy Pitchford lors de son entretien à Gamespot : « Lorsque vous regardez cette scène, vous pouvez voir ces personnages en train de contempler un paysage. Dans tous les jeux vidéo auxquels vous avez joué, il s'agit d'une toile de fond, n'est-ce pas ? Dans Borderlands 4, tout ce que vous voyez est un espace jouable que vous pouvez atteindre sans temps de chargement.
».
S'il refuse d'utiliser le terme de monde ouvert pour décrire l'expérience proposée dans Borderlands 4, Randy Pitchford précise que ce quatrième opus sera « le jeu le plus ouvert et le plus libre jamais réalisé [de la franchise] »
. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la diffusion d'une nouvelle vidéo de présentation pour découvrir les possibilités de ce nouvel univers.
Pour conclure, rappelons que Borderlands 4 sortira courant 2025 sans date précise pour le moment et qu'il sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
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