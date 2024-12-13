Borderlands 4 montre son gameplay pour la première fois lors des Game Awards

Quatre mois après son annonce, Borderlands 4 a cette fois montré plus d'images, avec une bande-annonce de gameplay.
Borderlands 4
est attendu des joueurs, puisque le précédent épisode est sorti il y a plus de cinq ans, en septembre 2019. C'est donc avec intérêt que la communauté avait accueilli le teaser, lors de la gamescom, mais aussi qu'elle attendait les Game Awards 2024 pour en savoir un peu plus, avec de nouvelles images.
Première bande-annonce pour Borderlands 4
Les informations sont très minces dans ce trailer, mais nous pouvons avoir un aperçu de ce qui attendra les joueurs, notamment des combats explosifs
, possibles grâce à une très large palette d'armes, qui pourront normalement être personnalisées à souhait, comme le veut la franchise.
Quelques personnages connus de tous font aussi une brève apparition, comme l'iconique Claptrap, mais une pléthore de nouvelles têtes apparaissent. Pour contextualiser la bande-annonce, Randy Pitchford, cofondateur de Gearbox, avait expliqué que cela se passait entre les événements de Borderlands 3 et 4. La planète se nomme Kairos et introduira une nouvelle horde de mutants.
Sans grande surprise, les développeurs le vendent comme le Borderlands le plus ambitieux à ce jour
, prenant soin de garder ce qui a fait le succès de la franchise, tout en apportant quelques nouveautés. Rendez-vous en 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series
. Aucune fenêtre de sortie plus précise n'a été communiquée.
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