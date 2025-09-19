Borderlands 4 : Emplacement hebdomadaire du Marché Noir de Maurice

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 26 septembre 2025 à 10h38
Chaque semaine, le Marché Noir de Maurice prend place à un nouvel endroit dans Borderlands 4. Retrouvez son emplacement dans notre article.
Borderlands 4 : Emplacement hebdomadaire du Marché Noir de Maurice
Comme vous devez le savoir, chaque semaine, Maurice installe son Marché Noir à un nouvel emplacement dans Borderlands 4. Il n'est pas possible de savoir à l'avance où il se trouvera, et il faut parfois chercher pour tomber dessus. Pour que vous gagniez du temps, vous retrouverez ci-dessous l'emplacement du Marché Noir de Maurice dans Borderlands 4 de la semaine en cours, après la mise à jour.

Emplacement de la semaine (25 septembre - 2 octobre)

  • Du 25 septembre au 2 octobre 2025
  • Région : Brûlure de Carcadia
  • Zone : Ribe des Méritants
  • Précision : Se trouve derrière un bâtiment en hauteur, derrière un bloc rocheux impressionnant, utilisez le Silo Giclée rustique pour voyager rapidement vers Maurice.
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Emplacement de Maurice pour cette semaine.

Comment trouver le distributeur de Maurice

Le distributeur reste invisible jusqu'à quelques mètres. Avancez en suivant l'icône de Maurice qui s'affiche d'abord sur la boussole du HUD. Quand l'icône grossit, scrutez l'environnement (rebords, balcons, plateformes, renfoncements) pour tenter de le repérer facilement.

Stock de Maurice

Maurice vous proposera chaque semaine deux armes Légendaires. Cependant, il est inutile de vous lister ce qu'il propose à la vente, puisque chaque joueur aura quelque chose de différent, RNG oblige. 

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Précisions également que si vous ouvrez la boutique de Maurice, mais que vous n'achetez rien, vous serez pénalisé de 30 minutes, avant de se réinitialisé. Soyez donc sûr lorsque vous la quitté, au risque de perdre une potentielle arme exceptionnelle. 

Heure de rotation et prérequis

La position change chaque vendredi à 7 h (heure de Paris). Rappelons enfin que pour accéder au Marché Noir li faut notamment avoir terminé la campagne, débloquer l'UVHM puis la quête « Prime de Maurice » (acheter un Légendaire valide la quête). Pour tout savoir de Maurice et de son Marché Noir dans Borderlands 4, nous vous renvoyons vers notre guide général.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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