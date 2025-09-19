Borderlands 4 : Emplacement hebdomadaire du Marché Noir de Maurice

Chaque semaine, le Marché Noir de Maurice prend place à un nouvel endroit dans Borderlands 4. Retrouvez son emplacement dans notre article.
Comme vous devez le savoir, chaque semaine, Maurice installe son Marché Noir à un nouvel emplacement dans Borderlands 4. Il n'est pas possible de savoir à l'avance où il se trouvera, et il faut parfois chercher pour tomber dessus. Pour que vous gagniez du temps, vous retrouverez ci-dessous l'emplacement du Marché Noir de Maurice dans Borderlands 4 de la semaine en cours, après la mise à jour.
Emplacement de la semaine (25 septembre - 2 octobre)
Du 25 septembre au 2 octobre 2025
Région : Brûlure de Carcadia
Zone : Ribe des Méritants
Précision : Se trouve derrière un bâtiment en hauteur, derrière un bloc rocheux impressionnant, utilisez le Silo Giclée rustique pour voyager rapidement vers Maurice.
Comment trouver le distributeur de Maurice
Le distributeur reste invisible jusqu'à quelques mètres. Avancez en suivant l'icône de Maurice qui s'affiche d'abord sur la boussole du HUD. Quand l'icône grossit, scrutez l'environnement (rebords, balcons, plateformes, renfoncements) pour tenter de le repérer facilement.
Stock de Maurice
Maurice vous proposera chaque semaine deux armes Légendaires. Cependant, il est inutile de vous lister ce qu'il propose à la vente, puisque chaque joueur aura quelque chose de différent, RNG oblige.
Précisions également que si vous ouvrez la boutique de Maurice, mais que vous n'achetez rien, vous serez pénalisé de 30 minutes, avant de se réinitialisé. Soyez donc sûr lorsque vous la quitté, au risque de perdre une potentielle arme exceptionnelle.
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