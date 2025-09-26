Borderlands 4 : La dernière mise à jour de performances fait pire que mieux

Gearbox voulait améliorer la fluidité de Borderlands 4 avec son nouveau patch. Mais pour une partie de la communauté, l'expérience est devenue presque injouable.
Depuis son lancement, Borderlands 4 a séduit grâce à son monde ouvert plus libre et un humour mieux dosé
, loin des excès des épisodes précédents. Les critiques comme les joueurs saluent un opus solide qui tient ses promesses, en dépit des performances parfois difficiles sur PC. Pourtant, la dernière mise à jour technique suscite la colère d'une partie de la communauté.
Un patch censé améliorer la fluidité, qui empire la situation
La mise à jour publiée hier (découvrir le patch notes ici
) devait entre autres corriger les problèmes de stuttering et de chutes de FPS
. Si la majorité des retours indiquent un mieux global, une partie des joueurs se retrouve confrontée à des performances encore plus instables, rendant le jeu très difficilement jouable.
Sur Steam, Reddit et Twitter
, plusieurs témoignages dénoncent une expérience devenue « injouable
». Certains utilisateurs s'interrogent comment une mise à jour, préparée à l'avance, peut avoir l'effet inverse.
La réponse de Gearbox
Face à la grogne, Gearbox a réagi en expliquant que les problèmes venaient de la compilation des shaders
. Selon le studio, les saccades devraient disparaître progressivement au fil du temps de jeu.
Les problèmes de saccades devraient se résoudre au fil du temps, car les shaders continuent à se compiler en arrière-plan pendant le jeu. Si vous rencontrez toujours des problèmes après 15 minutes de jeu continu, vous pouvez également vider le cache des shaders en suivant la méthode approuvée par le fabricant de votre carte graphique.
Malgré cette recommandation, de nombreux joueurs affirment que les problèmes persistent, même après avoir suivi la procédure de nettoyage du cache graphique.
Un correctif supplémentaire attendu
Gearbox prépare déjà une seconde partie du patch censée stabiliser davantage le jeu
. Les joueurs espèrent que cette nouvelle mise à jour viendra enfin mettre un terme aux saccades récurrentes, qui ternissent une expérience pourtant globalement réussie.
En attendant, la frustration reste palpable, et certains préfèrent patienter avant de relancer Borderlands 4, dans l'espoir de retrouver une aventure fluide et sans accroc. En attendant, vous pouvez retrouver nos différents guides Borderlands 4
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