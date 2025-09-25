Borderlands : Le patch notes de la nouvelle mise à jour du 25 septembre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 18h41
Gearbox vient de déployer une nouvelle mise à jour sur toutes les plateformes. Découvrez ce qu'elle change et le patch notes.
Borderlands : Le patch notes de la nouvelle mise à jour du 25 septembre
Deux semaines environ après la sortie de Borderlands 4, Gearbox revient avec une nouvelle mise à jour pour améliorer l'expérience, que ce soit au niveau de la stabilité ou du gameplay. Sans plus attendre, découvrez le patch notes de cette nouvelle mise à jour, publiée ce 25 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

Patch notes du 25 septembre Borderlands 4

Stabilité & Performances

  • Améliorations de la stabilité et des performances.
  • Correction de divers cas de saccades, faibles FPS et crashs.
  • Nous continuons d'enquêter et apporterons d'autres améliorations à la stabilité et aux performances.
  • Animations des personnages mises à jour pour améliorer les performances.
  • Le préréglage graphique pouvait être défini sur Élevé ou Très élevé lors de l'utilisation de l'option Détection automatique dans le menu visuel.
  • [Xbox] Correction d'un problème où les joueurs obtenaient un écran noir après l'écran de chargement du symbole de l'Arche.
  • Correction de cas rares d'écrans de chargement infinis lors du crossplay.
  • Amélioration du chargement des personnages dans les menus pour réduire les délais visibles lors de la sélection.

Récompenses & Progression

  • Correction d'un problème signalé où les joueurs pouvaient perdre ou gagner par erreur des points de compétence en multijoueur.
  • Correction d'un problème pouvant empêcher l'apparition régulière des ennemis cibles de contrats.
  • Mise à jour du défi de vol de vie Repkit pour qu'il suive le vol de vie depuis n'importe quelle source.
  • Empêche les trophées/succès de découverte de région de se déverrouiller avant d'avoir exploré toutes les zones.
  • Empêche l'apparition de contenus DLC non possédés dans les coffres ou les menus.
  • Amélioration de la clarté des avertissements liés aux DLC et de la disponibilité des récompenses.
  • Correction d'un problème signalé où le Centre de récompenses pouvait cesser de fonctionner après avoir réclamé le pack Gilded Glory.
  • Les fenêtres contextuelles du Centre de récompenses excluent désormais correctement les cosmétiques déjà obtenus.
  • Réduction des prix de vente des équipements du pack Gilded Glory dans les distributeurs.
  • Mise à jour du pack de récompenses Break Free pour qu'il se valide correctement dans tous les cas.
  • Le timing des défis a été mis à jour pour permettre aux joueurs de progresser correctement de Ultimate Vault Hunter (UVH) 4 vers UVH 5 après avoir terminé la mission Wildcard requise.
  • En multijoueur, lorsque l'on monte de niveau, les joueurs non-hôtes ne voient pas leur niveau UVH changer visuellement, mais peuvent basculer sur le niveau supérieur. (Sera corrigé dans une prochaine mise à jour.)
  • Mise à jour des mods de classe pour éviter qu'ils ne tombent avec des points de compétence incorrects.

Changements des Chasseurs de l'Arche & Ajustements d'équilibrage

Harlowe 

  • Le Capstone Gravitar Ground State a été corrigé pour supprimer un texte incorrect sur les dégâts réduits.
  • Gravitar Flux Generator ne soigne plus les ennemis avec le Capstone Potential Transference.
  • Mise à jour du passif Gravitar Accretion pour octroyer de manière cohérente du vol de vie aux alliés.
  • Correction de divers problèmes signalés avec Gravitar Unstable Energy Pocket de l'Action Skill CHROMA Accelerator.
  • Inclus : cas où il ne disparaissait pas correctement, se convertissait en Cryo ou se divisait de manière incorrecte avec certaines combinaisons d'arbre de compétences.
  • Compétences affectées : Special Purpose Magnets Augment, The Shattering Light Capstone, QED passive, Break the Ice passive, Containment Breach Augment, et Eureka! passive.

Amon

  • Le passif Primal Surge restaure désormais correctement bouclier et munitions.
  • L'Action Skill Firewall a été ajusté : Vengeance ne peut plus être stockée avant que Scourge soit actif.
  • Onslaughter Rocket Punch touche désormais plus efficacement les ennemis protégés.
  • Correction d'un problème signalé avec Forgeaxe qui ne ciblait pas toujours correctement les ennemis proches.

Vex

  • Correction d'un problème où l'augment Grave Harvest se déclenchait alors qu'Incarnate n'était pas actif.
  • Correction d'un problème où le passif Blight Attunement ne parvenait parfois pas à infliger des dégâts au Chronomancien.
  • Les dégâts du passif Spirit Bomb comptent désormais correctement comme dégâts de compagnon et changent de couleur selon l'élément lié.

Rafa

  • Correction d'un problème empêchant le passif Blowout de se cumuler correctement lors de la répétition d'Action Skills.

Gameplay

  • Correction d'un problème dans la mission secondaire Overwriting a Wrong où les nœuds n'apparaissaient pas régulièrement.
  • Correction d'un problème dans la mission Parler à Zadra où l'objectif échouait si les joueurs quittaient/rechargeaient en plein dialogue.
  • Mise à jour de la détection des faisceaux, car ils pouvaient ne pas être bloqués correctement (ex : Forgeknight Forgeshield).
  • Les Repkits consomment désormais correctement le nombre de charges après avoir activé l'Action Skill Scourge.
  • Empêche le Forgeknight de glisser à la fin de Molten Slam.
  • Correction de divers cas où des ennemis restaient bloqués (missions concernées : Kill Order Forces dans les Fadefields, His Vile Sanctum, et A Lot to Process).
  • Correction de problèmes de désynchronisation avec les ennemis Lightweight Armature en multijoueur.
  • Déverrouillage du voyage rapide du Laboratoire de Zadra après découverte.

UI & UX

  • Miniatures des équipements mises à jour lorsqu'elles ne s'affichaient pas correctement, avec chargement correct des images de remplacement.
  • Ajustement des menus déroulants de l'inventaire pour éviter les sélections involontaires.
  • Ajout du support de navigation à la croix directionnelle dans le Centre de récompenses et amélioration du message de débordement d'inventaire.
  • Empêche la barre d'aide du menu de matchmaking d'afficher de mauvaises invites lors de la jointure.
  • Correction de la boussole affichant parfois un mauvais nom de lieu après téléportation.
  • Mises à jour de localisation et descriptions de texte.
  • Améliorations de la boussole, des points personnalisés et de la localisation ECHO.

Visuels

  • Correction d'objets transportables disparaissant ou apparaissant au mauvais endroit après avoir été ramassés (missions : Ready to Blow, Lost Capsules, Hangover Helper).
  • Amélioration des effets visuels lors de la casse des segments d'armure.
  • Mises à jour du pathfinding des PNJ et ennemis.
  • Corrections VFX pour diverses armes, véhicules et états élémentaires.
  • Diverses améliorations d'animations et de visuels.
  • Effet de portail dimensionnel corrigé.
  • Correction du positionnement de l'ECHO-4 dans les menus pour éviter le clipping.
  • Les créatures ambiantes apparaissent désormais de façon plus naturelle.

Audio

  • Les DJs de Carcadia Burn et Fadefields jouent désormais leur VO lors des contrats.
  • Ajustement du mixage des musiques radio pour une meilleure audibilité.
  • Ajout de sons manquants pour plusieurs types d'armes, personnalisations et navigation de menus.
  • Réduction des cas de coupure de voix pendant les missions.
  • Mises à jour audio des vidéos de lancement.

Paramètres & Accessibilité

  • [Xbox/PlayStation] Activation du curseur Champ de vision (FOV) sur consoles.
  • Remarque : augmenter le FOV au-delà de la valeur par défaut peut causer des baisses de performances.
  • Le FOV des véhicules est désormais partagé entre les deux joueurs en écran scindé.

Divers

  • Correction de cas signalés de personnages incorrects ou supprimés apparaissant dans les menus ou salons.
  • Activation de la touche Tab dans l'interface SHiFT.
  • Ajout du retour haptique pour l'augment Exo-Soldier Unmissable Missiles.
  • Mise à jour des crédits.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Greg (invité) Le 26/09/2025 à 11:19

Je joue sur PC. Depuis la mise à jour du 25/09, le jeu est devenue injouable. ça rame, ça saccade alors qu'avant cette mise à jour, je pouvais jouer. Aujourd'hui je dois arrêter le jeu et espérer une nouvelle mise à jour !