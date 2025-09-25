Borderlands : Le patch notes de la nouvelle mise à jour du 25 septembre

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Patch notes du 25 septembre Borderlands 4
Stabilité & Performances
- Améliorations de la stabilité et des performances.
- Correction de divers cas de saccades, faibles FPS et crashs.
- Nous continuons d'enquêter et apporterons d'autres améliorations à la stabilité et aux performances.
- Animations des personnages mises à jour pour améliorer les performances.
- Le préréglage graphique pouvait être défini sur Élevé ou Très élevé lors de l'utilisation de l'option Détection automatique dans le menu visuel.
- [Xbox] Correction d'un problème où les joueurs obtenaient un écran noir après l'écran de chargement du symbole de l'Arche.
- Correction de cas rares d'écrans de chargement infinis lors du crossplay.
- Amélioration du chargement des personnages dans les menus pour réduire les délais visibles lors de la sélection.
Récompenses & Progression
- Correction d'un problème signalé où les joueurs pouvaient perdre ou gagner par erreur des points de compétence en multijoueur.
- Correction d'un problème pouvant empêcher l'apparition régulière des ennemis cibles de contrats.
- Mise à jour du défi de vol de vie Repkit pour qu'il suive le vol de vie depuis n'importe quelle source.
- Empêche les trophées/succès de découverte de région de se déverrouiller avant d'avoir exploré toutes les zones.
- Empêche l'apparition de contenus DLC non possédés dans les coffres ou les menus.
- Amélioration de la clarté des avertissements liés aux DLC et de la disponibilité des récompenses.
- Correction d'un problème signalé où le Centre de récompenses pouvait cesser de fonctionner après avoir réclamé le pack Gilded Glory.
- Les fenêtres contextuelles du Centre de récompenses excluent désormais correctement les cosmétiques déjà obtenus.
- Réduction des prix de vente des équipements du pack Gilded Glory dans les distributeurs.
- Mise à jour du pack de récompenses Break Free pour qu'il se valide correctement dans tous les cas.
- Le timing des défis a été mis à jour pour permettre aux joueurs de progresser correctement de Ultimate Vault Hunter (UVH) 4 vers UVH 5 après avoir terminé la mission Wildcard requise.
- En multijoueur, lorsque l'on monte de niveau, les joueurs non-hôtes ne voient pas leur niveau UVH changer visuellement, mais peuvent basculer sur le niveau supérieur. (Sera corrigé dans une prochaine mise à jour.)
- Mise à jour des mods de classe pour éviter qu'ils ne tombent avec des points de compétence incorrects.
Changements des Chasseurs de l'Arche & Ajustements d'équilibrage
Harlowe
- Le Capstone Gravitar Ground State a été corrigé pour supprimer un texte incorrect sur les dégâts réduits.
- Gravitar Flux Generator ne soigne plus les ennemis avec le Capstone Potential Transference.
- Mise à jour du passif Gravitar Accretion pour octroyer de manière cohérente du vol de vie aux alliés.
- Correction de divers problèmes signalés avec Gravitar Unstable Energy Pocket de l'Action Skill CHROMA Accelerator.
- Inclus : cas où il ne disparaissait pas correctement, se convertissait en Cryo ou se divisait de manière incorrecte avec certaines combinaisons d'arbre de compétences.
- Compétences affectées : Special Purpose Magnets Augment, The Shattering Light Capstone, QED passive, Break the Ice passive, Containment Breach Augment, et Eureka! passive.
Amon
- Le passif Primal Surge restaure désormais correctement bouclier et munitions.
- L'Action Skill Firewall a été ajusté : Vengeance ne peut plus être stockée avant que Scourge soit actif.
- Onslaughter Rocket Punch touche désormais plus efficacement les ennemis protégés.
- Correction d'un problème signalé avec Forgeaxe qui ne ciblait pas toujours correctement les ennemis proches.
Vex
- Correction d'un problème où l'augment Grave Harvest se déclenchait alors qu'Incarnate n'était pas actif.
- Correction d'un problème où le passif Blight Attunement ne parvenait parfois pas à infliger des dégâts au Chronomancien.
- Les dégâts du passif Spirit Bomb comptent désormais correctement comme dégâts de compagnon et changent de couleur selon l'élément lié.
Rafa
- Correction d'un problème empêchant le passif Blowout de se cumuler correctement lors de la répétition d'Action Skills.
Gameplay
- Correction d'un problème dans la mission secondaire Overwriting a Wrong où les nœuds n'apparaissaient pas régulièrement.
- Correction d'un problème dans la mission Parler à Zadra où l'objectif échouait si les joueurs quittaient/rechargeaient en plein dialogue.
- Mise à jour de la détection des faisceaux, car ils pouvaient ne pas être bloqués correctement (ex : Forgeknight Forgeshield).
- Les Repkits consomment désormais correctement le nombre de charges après avoir activé l'Action Skill Scourge.
- Empêche le Forgeknight de glisser à la fin de Molten Slam.
- Correction de divers cas où des ennemis restaient bloqués (missions concernées : Kill Order Forces dans les Fadefields, His Vile Sanctum, et A Lot to Process).
- Correction de problèmes de désynchronisation avec les ennemis Lightweight Armature en multijoueur.
- Déverrouillage du voyage rapide du Laboratoire de Zadra après découverte.
UI & UX
- Miniatures des équipements mises à jour lorsqu'elles ne s'affichaient pas correctement, avec chargement correct des images de remplacement.
- Ajustement des menus déroulants de l'inventaire pour éviter les sélections involontaires.
- Ajout du support de navigation à la croix directionnelle dans le Centre de récompenses et amélioration du message de débordement d'inventaire.
- Empêche la barre d'aide du menu de matchmaking d'afficher de mauvaises invites lors de la jointure.
- Correction de la boussole affichant parfois un mauvais nom de lieu après téléportation.
- Mises à jour de localisation et descriptions de texte.
- Améliorations de la boussole, des points personnalisés et de la localisation ECHO.
Visuels
- Correction d'objets transportables disparaissant ou apparaissant au mauvais endroit après avoir été ramassés (missions : Ready to Blow, Lost Capsules, Hangover Helper).
- Amélioration des effets visuels lors de la casse des segments d'armure.
- Mises à jour du pathfinding des PNJ et ennemis.
- Corrections VFX pour diverses armes, véhicules et états élémentaires.
- Diverses améliorations d'animations et de visuels.
- Effet de portail dimensionnel corrigé.
- Correction du positionnement de l'ECHO-4 dans les menus pour éviter le clipping.
- Les créatures ambiantes apparaissent désormais de façon plus naturelle.
Audio
- Les DJs de Carcadia Burn et Fadefields jouent désormais leur VO lors des contrats.
- Ajustement du mixage des musiques radio pour une meilleure audibilité.
- Ajout de sons manquants pour plusieurs types d'armes, personnalisations et navigation de menus.
- Réduction des cas de coupure de voix pendant les missions.
- Mises à jour audio des vidéos de lancement.
Paramètres & Accessibilité
- [Xbox/PlayStation] Activation du curseur Champ de vision (FOV) sur consoles.
- Remarque : augmenter le FOV au-delà de la valeur par défaut peut causer des baisses de performances.
- Le FOV des véhicules est désormais partagé entre les deux joueurs en écran scindé.
Divers
- Correction de cas signalés de personnages incorrects ou supprimés apparaissant dans les menus ou salons.
- Activation de la touche Tab dans l'interface SHiFT.
- Ajout du retour haptique pour l'augment Exo-Soldier Unmissable Missiles.
- Mise à jour des crédits.
commentaire (1)
Je joue sur PC. Depuis la mise à jour du 25/09, le jeu est devenue injouable. ça rame, ça saccade alors qu'avant cette mise à jour, je pouvais jouer. Aujourd'hui je dois arrêter le jeu et espérer une nouvelle mise à jour !